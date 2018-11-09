Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy

Hậu trường 09/11/2018 15:55

Tái xuất sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh một lần nữa chứng minh chân lý 'phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'.

Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm với ông bầu Quang Huy đã khiến sự nghiệp của Phạm Quỳnh Anh xuống dốc không phanh. Vì gia đình, người đẹp chấp nhận nhận lùi về hậu trường để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp, còn bản thân vùi đầu với bếp núc và nuôi dạy con cái.

Tuy nhiên, vài tháng gần đây Phạm Quỳnh Anh bất ngờ trở lại showbiz với những dự án mới. Đúng như dự đoán của nhiều người, đây cũng là lúc giọng ca Bụi bay vào mắt tuyên bố hôn nhân đổ vỡ khiến không ít khán giả đau lòng. Tuy nhiên, sau nửa năm kết thúc mối lương duyên với ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh đã dần lấy lại thăng bằng và quyết tâm theo đuổi đam mê trở lại.

Mới đây, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tái xuất với nhan sắc rạng rỡ như đóa hoa nở muộn. Cô khoác lên mình những bộ trang phục mùa thu thanh lịch khoe vẻ đẹp quý phái của gái hai con. Nhiều người vui mừng vì Phạm Quỳnh Anh đã vượt qua được nỗi buồn hôn nhân và biết yêu thương bản thân mình.

Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh khoe nhan sắc rực rỡ sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh: Internet
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 4
Dù đã ly hôn nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để cùng nuôi dạy hai con gái - Ảnh: Internet
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 7
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 8
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 9
Phạm Quỳnh Anh chứng minh chân lý đàn bà sau ly hôn càng đẹp và rực rỡ - Ảnh: Internet
Phạm Quỳnh Anh tái xuất rực rỡ như đóa hoa nở muộn sau nửa năm ly hôn ông bầu Quang Huy - Ảnh 10
Sáu năm qua, Phạm Quỳnh Anh lui về hậu trường để chăm sóc gia đình. Thời gian gần đây, cô quay trở lại showbiz với những dự án mới - Ảnh: Internet
Clip vừa hát vừa khóc bất ngờ bị dân mạng chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh: 'Chuyện gì đã qua rồi xin cho qua luôn'

Clip vừa hát vừa khóc bất ngờ bị dân mạng chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh: 'Chuyện gì đã qua rồi xin cho qua luôn'

Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có những phản hồi chính thức về đoạn clip được chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh ông bầu Quang Huy Phạm Quỳnh Anh ly hôn

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