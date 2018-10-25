Phạm Quỳnh Anh nói chồng có người khác, Quang Huy lên tiếng bất ngờ

Sau khi Phạm Quỳnh Anh hé lộ tin chồng có người khác khi chưa ly hôn, nhiều người trông ngóng phản ứng của ông bầu Quang Huy.

Sau khi ông bầu Quang Huy xác nhận hai vợ chồng đã đệ đơn ly hôn lên tòa án, cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao về việc có người thứ 3 phá hỏng hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh. Khi sự việc còn chưa sáng tỏ thì tối 24/10, một diễn đàn chuyên bàn luận chuyện showbiz đã hé lộ đoạn hội thoại với giọng ca Càng xa càng nhớ. Theo đó, admin của trang diễn đàn này đã chủ động inbox cho Phạm Quỳnh Anh và nữ ca sĩ đã thẳng thắn thừa nhận Quang Huy có người khác khi đang là vợ chồng. Tuy nhiên, do muốn giữ bình yên cho hai con nên nữ ca sĩ đã chọn cách giải quyết trong im lặng.

"Đúng là trong thời gian hai bên căng thẳng, anh Huy có mối quan hệ khác nhưng Quỳnh Anh đã giải quyết nội bộ gia đình và cũng không muốn làm lớn chuyện để giữ bình yên cho các con, không muốn 2 bé vì chuyện người lớn mà tổn thương", Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào. Tin nhắn Phạm Quỳnh Anh thừa nhận chồng có người khác dẫn đến hôn nhân tan vỡ - Ảnh: Internet Trước thông tin này, nhiều người trông đợi phản ứng của ông bầu Quang Huy. Tuy nhiên, đạo diễn của phim Chàng trai năm ấy đã chọn cách giữ im lặng. Trả lời trên một trang báo điện tử, ông bầu Quang Huy không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh chỉ tiết lộ rằng hai vợ chồng đã thống nhất chia sẻ bấy nhiêu thôi và mong câu chuyện được khép lại tại đây.

"Hai vợ chồng tôi đã thống nhất chỉ chia sẻ đến khán giả bằng ấy thông tin thôi, còn hiện tại không muốn nói gì thêm. Chúng tôi quyết định như vậy để giữ bình yên cho các con của mình. Cảm ơn mọi sự quan tâm của mọi người", ông bầu cho hay. Ông bầu Quang Huy không thừa nhận cũng không phủ nhận phát ngôn của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet Cả Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy đều muốn chia tay trong văn minh để giữ bình yên cho hai con - Ảnh: Internet

Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng Nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải “người thứ 3” xuất hiện đã khiến hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và ông xã Quang Huy “đứt gánh giữa đường”?

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