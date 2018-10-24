Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng

Nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải “người thứ 3” xuất hiện đã khiến hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và ông xã Quang Huy “đứt gánh giữa đường”?
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Mới đây, làng giải trí Việt chấn động khi chuyện tình yêu và cưới kéo dài 16 năm giữa Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy đã chính thức kết thúc. Công chúng và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng khi người trong cuộc lên tiếng xác nhận. Quang Huy cho biết, trước khi ly hôn, anh và vợ đã ly thân 1 năm để suy nghĩ và đi đến quyết định này.
Trong khi thông tin Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn vẫn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn có “người thứ 3” chen vào khiến hôn nhân của họ đổ vỡ.
Trước đó, một trang fanpage chuyên chia sẻ tin tức giới nghệ sĩ bất ngờ đăng tải thông tin Quang Huy có mối quan hệ ngoài luồng với một ca sĩ nổi tiếng và bị vợ phát hiện. Dù chưa biết thực hư những thông tin này ra sao nhưng cũng khiến dân mạng hoang mang.
Dù nguyên nhân là gì thì điều khán giả nuối tiếc nhất chính là sự tan vỡ của cặp đôi từng hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz Việt.