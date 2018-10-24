Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng

Mới đây, làng giải trí Việt chấn động khi chuyện tình yêu và cưới kéo dài 16 năm giữa Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy đã chính thức kết thúc. Công chúng và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng khi người trong cuộc lên tiếng xác nhận. Quang Huy cho biết, trước khi ly hôn, anh và vợ đã ly thân 1 năm để suy nghĩ và đi đến quyết định này.

Trong khi thông tin Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn vẫn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn có “người thứ 3” chen vào khiến hôn nhân của họ đổ vỡ.