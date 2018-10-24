Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng

Hậu trường 24/10/2018 15:02

Nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải “người thứ 3” xuất hiện đã khiến hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và ông xã Quang Huy “đứt gánh giữa đường”?

Mới đây, làng giải trí Việt chấn động khi chuyện tình yêu và cưới kéo dài 16 năm giữa Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy đã chính thức kết thúc. Công chúng và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng khi người trong cuộc lên tiếng xác nhận. Quang Huy cho biết, trước khi ly hôn, anh và vợ đã ly thân 1 năm để suy nghĩ và đi đến quyết định này.

Trong khi thông tin Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn vẫn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn có “người thứ 3” chen vào khiến hôn nhân của họ đổ vỡ.

Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng - Ảnh 1
Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin có 'người thứ 3' chen vào chuyện tình đẹp kéo dài 16 năm của Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Trước đó, một trang fanpage chuyên chia sẻ tin tức giới nghệ sĩ bất ngờ đăng tải thông tin Quang Huy có mối quan hệ ngoài luồng với một ca sĩ nổi tiếng và bị vợ phát hiện. Dù chưa biết thực hư những thông tin này ra sao nhưng cũng khiến dân mạng hoang mang. 

Dù nguyên nhân là gì thì điều khán giả nuối tiếc nhất chính là sự tan vỡ của cặp đôi từng hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz Việt.

Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng - Ảnh 2
Tháng 9 vừa qua, tại họp báo ra mắt dự án mới, Phạm Quỳnh Anh xúc động khi được hỏi về chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, cô quyết định giữ kín mọi chuyện và không tiết lộ - Ảnh: Internet
Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng - Ảnh 3
Tổ ấm bình yên của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy khi còn hạnh phúc, ấm êm - Ảnh: Internet
Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng - Ảnh 4
Ông bầu nổi tiếng đưa vợ và con gái đi sự kiện - Ảnh: Internet
Xôn xao lý do 'động trời' khiến Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chia tay sau 16 năm mặn nồng - Ảnh 5
Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh kết hôn vào năm 2012 và có 2 cô con gái đáng yêu. Kết thúc buồn của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet
Rời bỏ Phạm Quỳnh Anh một năm qua, 'điểm tựa' của Quang Huy chính là cô gái này

Rời bỏ Phạm Quỳnh Anh một năm qua, 'điểm tựa' của Quang Huy chính là cô gái này

Quang Huy như dồn hết tình yêu thương cho con gái lớn Tuệ Lâm khi đưa cô bé theo cùng mình mọi lúc có thể.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh Quang Huy Phạm Quỳnh Anh chia tay Quang Huy sao việt ly hôn Phạm Quỳnh Anh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 35 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42