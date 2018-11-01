Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn

Hậu trường 01/11/2018 11:38

Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy xuất hiện khá vui vẻ trong một khung hình sau ồn ào ly hôn.

Sáng 01/11, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng ông bầu Quang Huy khá vui vẻ trong tiệc sinh nhật của con gái đầu lòng. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên vì cách đây vài tuần cặp đôi đã tuyên bố tin ly hôn được một năm. Thậm chí, cựu thành viên nhóm H.A.T còn tiết lộ chồng cũ có mối quan hệ khác khi cả hai còn là vợ chồng.

Tuy nhiên, đọc kỹ bài chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh mới thấy đây không phải là sự tái hợp mà chỉ đơn giản là họ bắt tay tổ chức sinh nhật cho bé Tuệ Lâm. Dù không còn chung chí hướng nhưng Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy chọn cách chia tay trong văn minh. Vì có hai con chung nên cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nuôi dạy con cái. 

Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ tái ngộ trong ngày sinh nhật của con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Nói về những khoảnh khắc ý nghĩa này, giọng ca Yêu không hối tiếc khẳng định dù bố mẹ đã chia tay nhưng tình cảm dành cho các con không có gì thay đổi.

"Mới ngày nào thôi, giờ đã lớn đùng thế này rồi á? giờ nói chuyện là phải bình đẳng rồi nhưng vẫn mãi là em bé nhỏ xíu trong lòng tôi thôi. Không ngờ tôi có thể sinh ra hai cái cục này, bản thân tôi tự hào và cảm thấy mình may mắn lắm. Nhất là khi chị 2 đã lớn, hiểu chuyện và luôn cho tôi thấy được sự mạnh mẽ, độc lập và vô cùng tế nhị, biết rất nhiều nhưng chưa từng hỏi câu nào khó trả lời.

Tròn 6 tuổi, trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình. Chúc người bạn nhỏ của tôi luôn xinh đẹp, học giỏi, mạnh khoẻ. Dù cho có sự thay đổi nào, chắc chắn tình yêu dành cho chị 2 của gia đình sẽ không hề giảm sút thậm chí sẽ được yêu thương nhiều hơn", Phạm Quỳnh Anh viết.

Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 3
Con gái đầu của Phạm Quỳnh Anh hiện đã tròn 6 tuổi - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh tự nhủ phải cho các con cuộc sống đầy đủ nhất dù hai vợ chồng không còn chung đường - Ảnh: FBNV 
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 7
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 8
Những hình ảnh hiếm có trong một năm trở lại đây của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 9
Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy bất ngờ đăng ảnh bên nhau hạnh phúc sau tuyên bố ly hôn - Ảnh 10
Phạm Quỳnh Anh nói chồng có người khác, Quang Huy lên tiếng bất ngờ

Phạm Quỳnh Anh nói chồng có người khác, Quang Huy lên tiếng bất ngờ

Sau khi Phạm Quỳnh Anh hé lộ tin chồng có người khác khi chưa ly hôn, nhiều người trông ngóng phản ứng của ông bầu Quang Huy.

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