Tâm thư xúc động Phạm Quỳnh Anh gửi các con sau đổ vỡ: ‘Điều thiêng liêng nhất mẹ từng trải qua đó chính là làm mẹ’

Hậu trường 29/11/2018 11:00

Những dòng tâm sự chân thành gửi đến các con được Phạm Quỳnh Anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhất là những ai đang làm mẹ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phạm Quỳnh Anh chỉ tập trung cho sự nghiệp và chọn cho mình cuộc sống bình yên bên các con. Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ trên trang cá nhân bức tâm thư gửi đến hai thiên thần nhỏ. Những tâm sự chân thành của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều mẹ bỉm sữa cảm động vì hơn ai hết, họ hiểu được tấm lòng một người mẹ như cô.

 Thư gửi con!

Con biết không mẹ đã làm rất nhiều thứ trong cuộc đời này nhưng có lẽ điều thiêng liêng nhất mẹ từng trải qua đó chính là: Làm Mẹ.

Một công việc rất khó nhưng rất tuyệt vời.

Từ khi thấy ánh mắt trong veo lần đầu con nhìn mẹ, mẹ đã biết rằng sứ mệnh của mẹ là luôn phải giữ cho con được bình yên.

Mẹ luôn có một quy tắc cho riêng mình đó là: “Để nỗi buồn ngoài cửa”. Dù cuộc sống có khó khăn ra sao ngoài kia, dù tất bật ngược xuôi đôi khi có làm mẹ yếu lòng thì khi trở về nhà mẹ sẽ trút bỏ hết muộn phiền, lắng lo nơi ngưỡng cửa để trở thành một người bạn trọn vẹn cho con.

Xin lỗi con, có đôi lần con vấp ngã, như bất kỳ người mẹ nào, lòng mẹ đau như cắt nhưng chỉ đứng ở xa nhìn con nước mắt ngắn dài rồi tự mình tìm cách đứng lên vì con biết đấy cuộc đời này mẹ sẽ không đi cùng con mãi, con phải tự mình học cách sống thật kiên cường con nhé.

Mẹ thích nằm nghe con kể về giấc mơ của con, những giấc mơ to lớn nơi con đứng dưới vô vàn ánh hào quang, nơi con khoác lên người những chiếc áo lộng lẫy, tự tin rồi con từ tốn bước những bước chân kiêu sa. Con của mẹ sẽ thật xinh đẹp biết bao. 

Nhưng con có biết giấc mơ của mẹ là gì không? Là chỉ cần được nhìn thấy con lớn lên, trở thành cô gái sống lương thiện, kiên cường, mạnh mẽ và hạnh phúc giữa cuộc đời. Thế là đủ!

Ngày mai con sẽ lớn khôn hơn nhiều, sẽ rời vòng tay của gia đình và đi tìm hạnh phúc cho riêng con. Dù con có là ai, dù con có ở đâu, có làm gì, hãy luôn nhớ rằng có một điều sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay đó chính là tình yêu mẹ dành cho con.

Mẹ yêu con vô cùng!”.

Tâm thư xúc động Phạm Quỳnh Anh gửi các con sau đổ vỡ: ‘Điều thiêng liêng nhất mẹ từng trải qua đó chính là làm mẹ’ - Ảnh 1
Những dòng chia sẻ chân thành của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FBNV

Đối với Phạm Quỳnh Anh, giấc mơ của cô chính là được nhìn thấy các con trưởng thành, sống lương thiện, kiên cường, mạnh mẽ và hạnh phúc giữa cuộc đời.

Tâm thư xúc động Phạm Quỳnh Anh gửi các con sau đổ vỡ: ‘Điều thiêng liêng nhất mẹ từng trải qua đó chính là làm mẹ’ - Ảnh 2
Cô luôn dạy con cách tự đứng dậy sau vấp ngã để trưởng thành hơn - Ảnh: FBNV

Bên dưới dòng trạng thái Phạm Quỳnh Anh đăng tải trên Facebook có không ít những lời động viên, khích lệ dành cho cô. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng, Phạm Quỳnh Anh đã nói hộ tiếng lòng của những người làm mẹ.

Đây là nỗi lòng của các mẹ mình nè chị, nhiều khi nghĩ mình dạy con vậy có ác quá không. Không biết sau này con có hiểu hay không!”.

 “Sau tất cả, những thiên thần nhỏ phải đáng được nâng niu chị ạ!”.

“Cảm ơn chị vì những chia sẻ, về những câu chuyện, về những ca khúc. Chúc chị và 2 bé con luôn được an yên” - một số bình luận của cư dân mạng.

Tâm thư xúc động Phạm Quỳnh Anh gửi các con sau đổ vỡ: ‘Điều thiêng liêng nhất mẹ từng trải qua đó chính là làm mẹ’ - Ảnh 3

Hai con gái nhỏ đáng yêu của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, nhiều người tin rằng Phạm Quỳnh Anh sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết và luôn hạnh phúc vì bên cạnh cô luôn có 2 thiên thần nhỏ xinh xắn.

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