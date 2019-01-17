Lộ ảnh Phạm Quỳnh Anh phờ phạc ôm con gái nhỏ trên máy bay sau ly hôn

Mới đây, một người bạn của Phạm Quỳnh Anh đã hé lộ hình ảnh nữ ca sĩ đầu bù tóc rối khi ôm chặt con gái trên máy bay. Trông cô rất mệt mỏi, mắt nhắm nghiền vì thiếu ngủ. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xót xa cho bà mẹ hai con.

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh trở lại showbiz và lăn xả với nhiều dự án lớn nhỏ. Trái ngược với hình ảnh long lanh trên sân khấu, ngoài đời Phạm Quỳnh Anh trở về với vai trò một người mẹ bận bịu chăm sóc hai công chúa. Ngoài những lúc đi diễn, gần như cô không có thời gian để nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Nhiêu đó đủ để thấy ai ly hôn rồi cũng sẽ rơi vào trường hợp của Phạm Quỳnh Anh khi vừa chăm con nhưng vẫn phải chu toàn kinh tế gia đình.