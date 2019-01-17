Lộ ảnh Phạm Quỳnh Anh phờ phạc ôm con gái nhỏ trên máy bay sau ly hôn

Hậu trường 17/01/2019 14:12

Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh vẻ ngoài phờ phạc, ôm chặt con gái nhỏ trên máy bay khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, một người bạn của Phạm Quỳnh Anh đã hé lộ hình ảnh nữ ca sĩ đầu bù tóc rối khi ôm chặt con gái trên máy bay. Trông cô rất mệt mỏi, mắt nhắm nghiền vì thiếu ngủ. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xót xa cho bà mẹ hai con. 

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh trở lại showbiz và lăn xả với nhiều dự án lớn nhỏ. Trái ngược với hình ảnh long lanh trên sân khấu, ngoài đời Phạm Quỳnh Anh trở về với vai trò một người mẹ bận bịu chăm sóc hai công chúa. Ngoài những lúc đi diễn, gần như cô không có thời gian để nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Nhiêu đó đủ để thấy ai ly hôn rồi cũng sẽ rơi vào trường hợp của Phạm Quỳnh Anh khi vừa chăm con nhưng vẫn phải chu toàn kinh tế gia đình.

Lộ ảnh Phạm Quỳnh Anh phờ phạc ôm con gái nhỏ trên máy bay sau ly hôn - Ảnh 1
Một người bạn xót xa với vẻ ngoài phờ phạc vì mất ngủ của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Phạm Quỳnh Anh phờ phạc ôm con gái nhỏ trên máy bay sau ly hôn - Ảnh 2
Sau khi ly hôn, bà mẹ hai con khá vất vả khi vừa chăm con vừa chạy show liên tục - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Phạm Quỳnh Anh phờ phạc ôm con gái nhỏ trên máy bay sau ly hôn - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân 6 năm của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy kết thúc để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ - Ảnh: Internet

Thời điểm gần cuối năm 2018, cuộc hôn nhân giữa ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy kết thúc đã để lại biết bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Dù dính khá nhiều tin đồn dẫn đến tình yêu tan vỡ nhưng cả hai quyết định chia tay trong văn minh để giữ bình yên cho hai con.

Có thể thấy, sau khi ly hôn Phạm Quỳnh Anh vất vả hơn nhiều. Thay vì ở nhà chăm sóc gia đình như trước thì giờ đây bà mẹ hai con phải lăn lộn trong showbiz với những chương trình diễn ra từ sáng đến tối. Phạm Quỳnh Anh làm việc nhiều vừa để khỏa lấp nỗi buồn đồng thời có kinh tế vững vàng đủ để lo cho tương lai của ba mẹ con.

Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà

Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

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