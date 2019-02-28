Đưa con đi học ngày đầu tiên, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh phải cắn răng chịu đựng, cố tình quay lưng đi bất chấp "công chúa nhỏ" gào khóc gọi mẹ.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nhận được sự đồng cảm của nhiều bậc phụ huynh khi đăng tải loạt ảnh con gái nhỏ Tuệ An trong ngày đầu tiên đi học. Hình ảnh cô bé khóc đỏ cả mắt khi phải rời xa mẹ để đến trường khiến nhiều chị em xúc động vì thấy bóng dáng con mình trong đó.
Giọng ca Tất cả sẽ thay em đau thắt ruột khi phải cố tỏ ra lạnh lùng, quay lưng đi dù con gái gào khóc gọi tên mình. Cô viết: "Ngày đầu tiên đi học. Sao bảo cái gì cũng được hết cơ mà. Tôi phải đóng vai 1 bà mẹ lạnh lùng, quay lưng bước đi trong tiếng gào 'Mẹ ơi, mẹ Quìn Ăn' mà đứt hết cả ruột. Tôi thương lắm nhưng mà phải mạnh mẽ lên nhé!".
Khóc đòi mẹ là vậy nhưng không lâu sau, Tuệ An nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và rất biết nghe lời cô giáo. Trước biểu hiện của con gái, Phạm Quỳnh Anh hiểu được rằng phải thật mạnh mẽ và lạnh lùng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
"Tóm lại là các bố mẹ đưa chúng tôi đến trường hãy cứ lạnh lùng quay lưng bước đi nhé, dứt khoát vào, tôi ở một mình đâu sẽ vào đó, đừng lén lút đứng cửa sổ dòm hay lảng vảng trước mặt chúng tôi nhé, như thế không khác gì xát muối vào tim", nữ ca sĩ "thay lời" con gái.
Thông tin Phạm Quỳnh Anh và ông xã Quang Huy ly hôn được đăng tải rộng rãi vào tháng 10/2018. Cặp đôi cũng lên tiếng xác nhận điều này. Trước khi quyết định “đường ai nấy đi”, cả hai đã ly thân hơn 1 năm. Dù chia tay nhưng cặp đôi xác định vẫn xem nhau như bạn bè, cư xử văn minh, vui vẻ để hai con không tổn thương.