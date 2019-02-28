Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nhận được sự đồng cảm của nhiều bậc phụ huynh khi đăng tải loạt ảnh con gái nhỏ Tuệ An trong ngày đầu tiên đi học. Hình ảnh cô bé khóc đỏ cả mắt khi phải rời xa mẹ để đến trường khiến nhiều chị em xúc động vì thấy bóng dáng con mình trong đó.

Giọng ca Tất cả sẽ thay em đau thắt ruột khi phải cố tỏ ra lạnh lùng, quay lưng đi dù con gái gào khóc gọi tên mình. Cô viết: "Ngày đầu tiên đi học. Sao bảo cái gì cũng được hết cơ mà. Tôi phải đóng vai 1 bà mẹ lạnh lùng, quay lưng bước đi trong tiếng gào 'Mẹ ơi, mẹ Quìn Ăn' mà đứt hết cả ruột. Tôi thương lắm nhưng mà phải mạnh mẽ lên nhé!".