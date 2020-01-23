Cuối năm, Phạm Quỳnh Anh rưng rưng khi 2 con đều về ăn Tết với chồng cũ Quang Huy

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa tiễn 2 con gái về ăn Tết cùng bố và ông bà nội. Cô chạnh lòng vì không được ở cạnh các con trong những ngày đầu năm mới.

Cuối năm 2018, vợ chồng ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy xác nhận ly hôn sau 6 năm chung sống. Cặp đôi chia tay một cách văn minh, không đấu tố hay nói xấu nhau trên mạng xã hội. Dù không còn chung sống nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì hai con. Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ, cô và chồng cũ không tách hai con mà chia thời gian ra chăm sóc, để các bé có thể nhận trọn tình yêu của bố mẹ. Hậu ly hôn, cặp đôi không ngại tái hợp và cùng làm tiệc sinh nhật cho con gái - Ảnh: Internet Mới đây, giọng ca "Bụi bay vào mắt" đăng tải hình ảnh bên hai cô con gái. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô đang đưa "tiểu công chúa" về Hồ Tràm (Vũng Tàu) với bố và ông bà nội để đón Tết.

Dù cười tươi chụp ảnh cùng các con nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn buồn lòng vì ăn Tết tại Sài Gòn mà không có 2 nhóc tỳ bên cạnh.

Phạm Quỳnh Anh vui vẻ đưa các con về ăn Tết bên nội - Ảnh: FB Cô nghẹn ngào viết: "Hai em theo ông bô về Hồ Tràm đón Giao thừa với nhà nội để bà bô ở lại Sài Gòn đón năm mới một mình cùng nhà ngoại. Bà bô ước gì có thể bận rộn để không có cảm giác nhớ hai em như thế này vào những ngày cuối cùng của năm cũ". Làm hẳn một phim ngắn Xuân về con cũng về để mong gia đình nào cũng được quây quần bên mâm cỗ đêm 30. Xong chính mình thấm thía cái cảnh 2 đứa cạ cứng nó không ở bên cạnh hôn mình giây phút thiêng liêng ấy". Hình ảnh hai con đã về đến Hồ Tràm vừa được Quang Huy đăng tải - Ảnh: FB Trên trang cá nhân của mình, ông bầu Quang Huy vừa chia sẻ khoảnh khắc hai nhóc tỳ chuẩn bị đón năm mới.

Hậu ly hôn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh triết lý sâu sắc về tình yêu Quan điểm của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh về chuyện tình yêu sau biến cố hôn nhân nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

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