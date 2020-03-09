Gần 2 năm ly hôn, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh gia đình hạnh phúc, fan mong 'nối lại tình xưa'

Hậu trường 09/03/2020 15:21

Bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy cùng nhau tổ chức sinh nhật ấm áp cho con gái cưng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt ảnh mừng con gái út Tuệ An tròn 3 tuổi. Bà mẹ hai con viết: "Em bé mùa xuân của mẹ tròn 3 tuổi. Năm nay trốn dịch nên gia đình mừng em tuổi mới hết sức giản dị, nhẹ nhàng vậy thôi em nhé. Cả nhà yêu em".

Đáng chú ý, chồng cũ Quang Huy cũng đến chúc mừng con gái. Trong ảnh, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy tươi cười hạnh phúc bên hai con gái nhỏ.

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Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh gia đình 4 người hạnh phúc - Ảnh: FB
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Đây không phải là lần đầu vợ chồng nghệ sĩ 'tái hợp' vì 2 con - Ảnh: FB

Bức ảnh cả gia đình nghệ sĩ chụp chung nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ hy vọng cặp đôi có thể tái hợp sau đổ vỡ.

Một dân mạng bày tỏ: "Mọi người hãy nhìn nụ cười rất tươi của Quang Huy kìa... Chúng ta có quyền hy vọng ngày tái hợp của cặp đôi hoàn hảo này. Mong hai bạn quay về bên nhau. Yêu lắm". Một người khác viết: "Em chỉ mong cả gia đình chị luôn ở bên nhau đầm ấm trao yêu thương thật nhiều, anh chị vẫn có tướng phu thê nhiều lắm ạ".

"Yêu gia đình nhỏ của chị quá! Chỉ tiếc nó đã vỡ nhưng các bé vẫn đầy đủ tình yêu"; "Nối lại tình xưa đi"; "Đề xuất cho 2 anh chị quay về với nhau"... ý kiến chung của fan.

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'Công chúa' nhà Quỳnh Anh ngày càng lớn và đáng yêu - Ảnh: FB

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Phạm Quỳnh Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Tuệ An và Tuệ Lâm - Ảnh: FB

Sau hơn một thập kỷ yêu và 6 năm hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai không ngại "tái hợp" vào những dịp đặc biệt vì con. Trong những dịp lễ hay sinh nhật, vợ chồng nghệ sĩ vẫn sẵn sàng đứng chung khung hình một cách vui vẻ.

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