Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời thành kính phân ưu đến diễn viên Quốc Trường và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Mới đây, diễn viên Quốc Trường khiến mọi người hoang mang lo lắng khi chia sẻ bức ảnh hoa sen trắng lên trang cá nhân thay cho thông báo gia đình đang có tang. Theo một số thông tin được chia sẻ, nam diễn viên phim "Về nhà đi con" vừa đón nhận tin buồn ông nội qua đời vì tuổi già sức yếu.

Quốc Trường báo tin gia đình có tang - Ảnh: FB

Mọi người chia buồn với gia đình nam diễn viên - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Quốc Trường nhận về sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Nhiều fan hâm mộ và các đồng nghiệp thân thiết đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh và gia đình.

Diễn viên Lê Phương viết: "Chia buồn cùng anh và gia đình nhé! Mong Ông thanh thản, phù hộ cho anh và mọi người!". Từng hợp tác và có quan hệ thân thiết với đàn anh, Bảo Thanh bày tỏ: "Xin chia buồn cùng anh và gia đình!"... Ngoài ra, vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang và Tiến Luật cùng rất đông người hâm mộ cũng lần lượt gửi lời thành kính phân ưu với nam diễn viên, mong anh bớt đau buồn.

Quốc Trường là người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình - Ảnh: FB

Quốc Trường đang là nam diễn viên trẻ được công chúng yêu mến thời gian gần đây. Bên cạnh khả năng diễn xuất giỏi, anh còn gây ấn tượng tốt khi luôn là một người con chí hiếu, hết lòng chăm lo cho gia đình. Mỗi khi nhắc đến ba mẹ, nam diễn viên luôn xem đây là chỗ dựa tinh thần lớn để bản thân phấn đấu. Khi sự nghiệp viên mãn, anh đã xây cho ba mẹ căn biệt thự hơn 20 tỷ tại Cần Thơ cho ông bà an hưởng tuổi già.

Chia sẻ chuyện tình yêu, Midu lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với Quốc Trường Chia sẻ về chuyện tình cảm mới đây trên Facebook, Midu đã "tiện miệng" tiết lộ luôn mối quan hệ với diễn viên Quốc Trường ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quoc-truong-dau-xot-vi-nguoi-than-qua-doi-sao-viet-gui-loi-chia-buon-358062.html