Quốc Trường đau xót vì người thân qua đời, sao Việt gửi lời chia buồn

Hậu trường 05/05/2020 10:34

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời thành kính phân ưu đến diễn viên Quốc Trường và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Mới đây, diễn viên Quốc Trường khiến mọi người hoang mang lo lắng khi chia sẻ bức ảnh hoa sen trắng lên trang cá nhân thay cho thông báo gia đình đang có tang. Theo một số thông tin được chia sẻ, nam diễn viên phim "Về nhà đi con" vừa đón nhận tin buồn ông nội qua đời vì tuổi già sức yếu.

dien vien quoc truong
Quốc Trường báo tin gia đình có tang - Ảnh: FB

dien vien quoc truong 1

dien vien quoc truong 2
Mọi người chia buồn với gia đình nam diễn viên - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Quốc Trường nhận về sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Nhiều fan hâm mộ và các đồng nghiệp thân thiết đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh và gia đình.

Diễn viên Lê Phương viết: "Chia buồn cùng anh và gia đình nhé! Mong Ông thanh thản, phù hộ cho anh và mọi người!". Từng hợp tác và có quan hệ thân thiết với đàn anh, Bảo Thanh bày tỏ: "Xin chia buồn cùng anh và gia đình!"... Ngoài ra, vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang và Tiến Luật cùng rất đông người hâm mộ cũng lần lượt gửi lời thành kính phân ưu với nam diễn viên, mong anh bớt đau buồn.

dien vien quoc truong 3

dien vien quoc truong 4
Quốc Trường là người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình - Ảnh: FB

Quốc Trường đang là nam diễn viên trẻ được công chúng yêu mến thời gian gần đây. Bên cạnh khả năng diễn xuất giỏi, anh còn gây ấn tượng tốt khi luôn là một người con chí hiếu, hết lòng chăm lo cho gia đình. Mỗi khi nhắc đến ba mẹ, nam diễn viên luôn xem đây là chỗ dựa tinh thần lớn để bản thân phấn đấu. Khi sự nghiệp viên mãn, anh đã xây cho ba mẹ căn biệt thự hơn 20 tỷ tại Cần Thơ cho ông bà an hưởng tuổi già.

Chia sẻ chuyện tình yêu, Midu lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với Quốc Trường

Chia sẻ chuyện tình yêu, Midu lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với Quốc Trường

Chia sẻ về chuyện tình cảm mới đây trên Facebook, Midu đã "tiện miệng" tiết lộ luôn mối quan hệ với diễn viên Quốc Trường ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Quốc Trường Bảo Thanh Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 38 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026