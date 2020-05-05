Đau xót trước tin mẫu nhí 5 tuổi từng diễn chung qua đời vì ung thư, H’Hen Niê chia sẻ lại loạt khoảnh khắc gây xúc động

Hậu trường 05/05/2020 09:35

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê không giấu được sự xót xa khi nghe tin bé Hà My đã qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Cuối năm 2019, Hà My – cô bé mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác lần đầu sải bước trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Hình ảnh Hà My vừa chập chững bước đi, vừa đeo túi truyền dịch khiến khán giả không cầm được nước mắt.

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Cô bé Hà My với ước mơ được trình diễn thời trang dù chỉ một lần – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, thiên thần nhỏ Hà My đã qua đời vào chiều 4/5 tại nhà riêng. Trước thông tin này, khán giả vô cùng bàng hoàng và xót thương.

Là người từng diễn chung với bé Hà My, Hoa hậu H’Hen Niê không giấu được sự đau xót. Trên trang Instagram cá nhân, cô chia sẻ lại loạt ảnh chụp cùng thiên thần nhỏ mạnh mẽ kèm dòng trạng thái: “Thương con Hà My ạ! Gặp con là cái duyên. Vì thấy buồn quá, ngồi xem lại hình xem lại show. Sao mà yêu và thương con thế, thời gian qua con đã đau đớn mệt mỏi, con đã rất mạnh mẽ chiến đấu với nó. Thương con lắm con ạ. Con an nghỉ nhé Hà My”.

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Hoa hậu H'Hen Niê đau xót trước tin mẫu nhí qua đời - Ảnh: IG

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Nàng hậu từng vào viện thăm cô bé - Ảnh: FB

Được biết, sau lần diễn cùng Hà My, H’Hen Niê và NTK Thảo Nguyễn vẫn giữ liên lạc với gia đình bé. Cả hai còn từng vào viện thăm, khích lệ tinh thần của nàng mẫu nhí. Bên cạnh đó, Thảo Nguyễn còn trực tiếp đứng ra quyên góp, xin tài trợ thuốc để giúp đỡ gia đình Hà My trong quá trình điều trị.

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Dù là người của công chúng nhưng Hoa hậu H'Hen Niê lại không ngại chia sẻ những hình ảnh đời thường nhất tại quê nhà.

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Từ khóa:   mẫu nhí 5 tuổi qua đời bé Hà My H'Hen Niê

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