Cô bé Hà My với ước mơ được trình diễn thời trang dù chỉ một lần – Ảnh: Internet

Cuối năm 2019, Hà My – cô bé mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác lần đầu sải bước trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Hình ảnh Hà My vừa chập chững bước đi, vừa đeo túi truyền dịch khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Tuy nhiên, sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, thiên thần nhỏ Hà My đã qua đời vào chiều 4/5 tại nhà riêng. Trước thông tin này, khán giả vô cùng bàng hoàng và xót thương.

Là người từng diễn chung với bé Hà My, Hoa hậu H’Hen Niê không giấu được sự đau xót. Trên trang Instagram cá nhân, cô chia sẻ lại loạt ảnh chụp cùng thiên thần nhỏ mạnh mẽ kèm dòng trạng thái: “Thương con Hà My ạ! Gặp con là cái duyên. Vì thấy buồn quá, ngồi xem lại hình xem lại show. Sao mà yêu và thương con thế, thời gian qua con đã đau đớn mệt mỏi, con đã rất mạnh mẽ chiến đấu với nó. Thương con lắm con ạ. Con an nghỉ nhé Hà My”.