Hết trèo cây làm vườn, H'Hen Niê gây bất ngờ khi làm điều chưa hoa hậu nào thực hiện

Hậu trường 03/05/2020 13:15

Dù là người của công chúng nhưng Hoa hậu H'Hen Niê lại không ngại chia sẻ những hình ảnh đời thường nhất tại quê nhà.

Nhắc đến hoa hậu, mọi người thường nghĩ đến hình ảnh sang trọng với váy áo, phấn son, đồ hiệu... Bản thân các nàng hậu cũng luôn trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng với Hoa hậu H'Hen Niê thì hoàn toàn khác, cô gắn liền với hình ảnh dung dị, dân dã nhất.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhất của mình đến mọi người. Đó cũng là điểm đặc biệt ở nàng hậu Ê Đê khiến công chúng yêu mến.

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Hình ảnh bình dị của H'Hen Niê tại quê nhà - Ảnh: FB

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải clip chia sẻ cảnh cô ra sông mò trai. Địa điểm nàng hậu chọn là một hồ nước rộng ở vùng núi quê nhà. Dù nước sâu và lạnh nhưng H’Hen Niê vẫn vui vẻ lặn xuống và bắt được gần chục kg trai.

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Cô không ngại khoe mặt mộc, lội sông mò trai - Ảnh: Internet

Nàng hậu cho biết sẽ tự tay chế biến chúng thành bữa ăn ngon: “Tôi là người trên rừng trên núi nhưng rất thích ăn đồ sông đồ biển. Vì thế nên tôi rất thích lội sông mò cua bắt ốc. Ngoài trai, tôi từng mò cua đồng. Hồi xưa, tôi rất thích đi mò cua đồng, nhưng hiện tại không phải mùa mưa nên tôi phải bắt trai".

Hình ảnh H’Hen Niê ướt từ đầu đến chân và khoe thành quả lặn xuống sông suốt nhiều giờ bắt trai khiến mọi người bất ngờ xen lẫn thích thú. Có lẽ chân dài Tây Nguyên là nàng hậu đầu tiên của Việt Nam vẫn đi mò trai như một ngư dân dù đã đăng quang và giành vị trí cao trên đấu trường nhan sắc thế giới.

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Dù rất lạnh nhưng H'Hen Niê vẫn hào hứng khoe thành quả - Ảnh: Internet
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Cô tự chuẩn bị bữa cơm ngon lành với trai - Ảnh: Internet

Cuối clip, H’Hen Niê vui vẻ giải thích khi nhiều fan thắc mắc vì sao làn da của mình ngày càng đen. Chân dài này cho biết vì phải thường xuyên lên rẫy, lội ruộng và làm nhiều thứ nên da không thể trắng hơn. Khi nào về thành phố cô sẽ tích cực dưỡng da.

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