Đăng ảnh người yêu chán chê, H'Hen Niê tuyên bố có đủ tố chất để làm vợ ở tuổi 28

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê khiến fan thích thú khi nhận mình đã đủ tiêu chuẩn để làm “vợ hiền, dâu thảo”.

Dù chưa chính thức công khai danh tính người yêu nhưng từ sau khi tiết lộ việc hẹn hò, Hoa hậu H’Hen Niê không còn ngại ngần chia sẻ về chuyện cưới xin với khán giả.

Mới đây, trong màn hỏi đáp cùng người hâm mộ trên trang Instagram cá nhân, nàng hậu hài hước cho biết bản thân đã đủ khả năng để lấy chồng.

Cụ thể, khi được người hâm mộ gợi ý về việc lấy chồng ở tuổi 28, H'Hen Niê đã thẳng thắn cho biết: “Các bạn nghĩ sao về ‘Miss chống lầy (lấy chồng)’, Hen cũng chia sẻ về khả năng để có thể tiến sâu nè: Nấu ăn cũng được, yêu trẻ con, yêu động vật...”. Ngay lập tức, câu trả lời của người đẹp khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe bản thân hội đủ tố chất lấy chồng - Ảnh: IG

Có thể thấy, thay vì lướt qua câu hỏi gây khó xử này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã không ngại tiết lộ những kỹ năng của bản thân để có thể tiến tới hôn nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên H'Hen Niê bị người hâm mộ hối lấy chồng. Trước đó, người đẹp từng cho biết cô còn nhiều dự định phải làm trước khi lên xe hoa: “Xin thưa là còn lâu lắm, tại vì Hen phải đi kiếm tiền. Còn lâu lắm mọi người ạ, nên mọi người đừng hối Hen lấy chồng nhé, Hen còn trẻ lắm mới có 28 tuổi thôi”.

Nàng hậu cho biết bản thân còn phải kiếm tiền nên chưa muốn kết hôn sớm - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, người hâm mộ phát hiện bạn trai tin đồn của H'Hen Niê thường xuyên về thăm gia đình cô ở Đắk Lắk. Trên trang cá nhân, cặp đôi liên tục đăng tải hình ảnh check in cùng một địa điểm nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến nhau. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn mong mỏi cả hai sớm công khai tình cảm trước công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-nguoi-yeu-chan-che-hhen-nie-tuyen-bo-co-du-to-chat-de-lam-vo-o-tuoi-28-357127.html