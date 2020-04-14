Bạn trai tin đồn đăng cả ảnh check-in trong nhà H’Hen Niê, dân mạng giục ‘công khai đi chứ giấu làm gì nữa’

Hậu trường 14/04/2020 11:31

Bức ảnh mới nhất được bạn trai tin đồn của Hoa hậu H’Hen Niê đăng tải trên Instagram nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi thừa nhận đang hẹn hò, Hoa hậu H’Hen Niê vẫn giữ kín danh tính của người yêu. Trên mạng xã hội, người đẹp chia sẻ những câu chuyện nhỏ về bạn trai đến người hâm mộ nhưng quyết không tiết lộ chân dung anh chàng.

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Chia sẻ hình ảnh bên người yêu nhưng nàng hậu kỹ càng dùng icon che mặt - Ảnh: FB

Tuy nhiên, qua những bằng chứng thu thập được, những “thám tử mạng” đã nhanh chóng tìm ra danh tính bạn trai của H’Hen Niê. Theo đó, người yêu của cô được cho là bạn thân của rapper Đen Vâu - nhiếp ảnh gia, đạo diễn hình ảnh Tuấn Khôi.

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Tuấn Khôi được cho là khá phù hợp với những gì H’Hen Niê từng miêu tả về người yêu - Ảnh: Internet

Mới đây, bạn trai tin đồn của nàng hậu tiếp tục gây chú ý khi đăng bức ảnh check-in trong một căn nhà sàn lên Instagram kèm dòng trạng thái: “Góc yêu thích mỗi chiều về. Mị nhóm bếp, khói tỏa khắp nhà rồi những tia nắng chiều len qua khe gỗ. Hôm nay trời Đắk Lắk làm người ta lười biếng, chỉ muốn nằm dài nhưng mà không ngủ đâu, ngủ thì ngon nhưng sẽ phí một buổi chiều mát mẻ”.

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Bài đăng của Tuấn Khôi - Ảnh: FB
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Góc bếp quen thuộc nhà H'Hen Niê - Ảnh: FB

Không khó để người hâm mộ nhận ra khung cảnh trong bức ảnh là căn nhà của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Được biết, trong khoảng thời gian cách ly xã hội, H’Hen Niê đã về quê nhà để nghỉ ngơi cũng như dành thời gian cho gia đình.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Tuấn Khôi, không ít cư dân mạng yêu cầu anh chàng sớm công khai mối quan hệ tình cảm với H’Hen Niê: “Công khai đi anh chứ giấu làm gì nữa ạ”, “Ai cũng biết rồi anh ơi, sao cứ phải úp mở thế”, “Nhà chị Hen đây mà”, “Rồi khi nào anh tính làm rể Đắk Lắk đó”, “Nhìn phát là biết ngay nhà ai”…

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Từ khóa:   H'Hen Niê bạn trai H'Hen Niê rapper Đen Vâu

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