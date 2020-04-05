Liên tục bị dân mạng hối cưới vì ngày càng chăm khoe hình người yêu, H’Hen Niê tiết lộ lý do chưa thể lên xe hoa

Hậu trường 05/04/2020 16:35

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê thẳng thắn cho biết cô chưa có kế hoạch kết hôn vì còn nhiều dự định phải làm.

Khoảng thời gian gần đây, Hoa hậu H’Hen Niê ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ về người yêu trên mạng xã hội. Dù chưa chính thức công khai danh tính nhưng nhiều khán giả đã phần nào đoán ra người đàn ông bí mật của cô. Thậm chí, bạn trai H’Hen Niê đã về Đắk Lắk để ra mắt gia đình nàng hậu.

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Hoa hậu H'Hen Niê và bạn trai chụp ảnh cùng nhau tại sân nhà của cô - Ảnh: FB

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Tuấn Khôi - bạn thân rapper Đen Vâu được cho là bạn trai của H'Hen Niê - Ảnh: FB

Chính vì vậy, ai nấy đều mong muốn H’Hen Nie sẽ sớm xác nhận mối quan hệ này và lên xe hoa trong thời gian tới.

Mới đây, trong thời gian nghỉ ngơi tránh dịch, H'Hen Niê tiếp tục mở chuyên mục giải đáp thắc mắc cho người hâm mộ trên trang Instagram cá nhân.

Cô hài hước tiết lộ: “Hen có người yêu rồi, người yêu của Hen mập lắm”. Tuy nhiên, khi fan nhắc về chuyện kết hôn, người đẹp thẳng thắn cho biết: “Dạ xin thưa là còn lâu lắm, vì Hen còn phải đi kiếm tiền. Còn lâu lắm mọi người ạ, mọi người đừng hối Hen lấy chồng nhé, Hen còn trẻ lắm, mới 28 tuổi thôi”.

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H'Hen Niê cho biết cô còn trẻ và cần ổn định kinh tế hơn nên chưa thể lấy chồng - Ảnh: IG

Theo chia sẻ của H’Hen Niê, ở hiện tại, cô chưa tính đến chuyện kết hôn vì cuộc sống chưa ổn định. Đồng thời, nàng hậu giải thích thêm về việc không công khai bạn trai trong giai đoạn này: “Đợi chắc chắc tí rồi chia sẻ nhé. Hy vọng mọi người yêu thương bạn H’Hen như từng thương yêu H’Hen”.

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