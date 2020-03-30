Gia đình H’Hen Niê lại tiếp tục xuất hiện thêm một hoa hậu tương lai, chỉ mới 17 tuổi đã đẹp sắc sảo và thần thái thế này đây

Hậu trường 30/03/2020 16:54

Mới đây, người hâm mộ lại được dịp trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp đầy quyến rũ của cháu gái Hoa hậu H’Hen Niê.

Khoảng thời gian showbiz Việt “đóng băng” vì dịch Covid-19, Hoa hậu H'Hen Niê đã trở về quê nhà Đắk Lắk để tận hưởng những giây phút bình yên bên gia đình. Trên mạng xã hội, cô liên tục cập nhật hình ảnh đời thường đến khán giả.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nàng hậu bất ngờ chia sẻ hình ảnh trước và sau khi trang điểm cho cháu gái kèm dòng trạng thái: “Hôm nay sương sương như thế này. Bé học lớp 11. Nhỏ giống Hen nhất: cao, có body rồi cái cằm nhọn hơn cả Hen”.

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Bài đăng gây chú ý của H'Hen Niê - Ảnh: IG
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H’Hen Niê khoe ảnh trước và sau khi trang điểm của cháu gái để minh chứng nhan sắc xinh đẹp của cô bé – Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy cháu gái H’Hen Niê sở hữu vẻ đẹp sắc sảo không kém nàng hậu. Được biết, cô bé cũng là người giống H’Hen Niê nhất nhà khi sở hữu khuôn mặt thon gọn và chiều cao vượt trội.

Nhiều khán giả nhận xét, ngay cả khi để mặt mộc, cháu gái H’Hen Niê đã sở hữu những đường nét hài hòa, ấn tượng. Sau khi trang điểm thì gương mặt càng thêm nổi bật, toát lên được thần thái khỏe khoắn, mạnh mẽ giống hệt như H’Hen Niê. Không ít cư dân mạng kỳ vọng cháu gái H'Hen Niê có thể trở thành hoa hậu trong tương lai.

Trước đó, người hâm mộ cũng được dịp xuýt xoa trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của em gái H’Hen Niê.

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Em gái của H’Hen Niê tên là H’Min Niê, sinh năm 1995 và đã lập gia đình – Ảnh: IG

Có thể thấy, không ít thành viên trong gia đình H’Hen Niê đều sở hữu gen hoa hậu khiến khán giả trầm trồ.

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