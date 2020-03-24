Fan phẫn nộ khi bạn trai H'Hen Niê bị chê bai thậm tệ từ ngoại hình đến gia thế

Hậu trường 24/03/2020 11:29

Trong số rất nhiều lời chúc mừng nàng hậu, một tài khoản mạng kém duyên để lại bình luận chê bai bạn trai H'Hen Niê, khiến fan phẫn nộ.

Vừa qua, Hoa hậu H'Hen Niê đã đưa bạn trai về thăm nhà. Trên Fanpage, cô chia sẻ bức ảnh tình tứ bên người yêu và cố ý che mặt. Được biết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa xây xong nhà cho ba mẹ. Cô còn đăng tải status lấp lửng hỏi fan có nên tổ chức đám cưới và tân gia trùng nhau không.

Qua đó, không ít dân mạng cho rằng nàng hậu đang ẩn ý thông báo đám cưới không còn xa. Fan thi nhau gửi lời chúc mừng cặp đôi và liên tục "đẩy thuyền" chuyện cưới hỏi.

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H'Hen Niê khoe ảnh đưa bạn trai về quê thăm nhà mới - Ảnh: FB

Thế nhưng, trong vô vàn bình luận chúc mừng, một tài khoản mạng lại công khai chê bai bạn trai H'Hen Niê. Người này dùng nhiều từ ngữ nặng nề chỉ trích người yêu H'Hen Niê thua kém về mọi mặt nên không xứng với nàng hậu. Chưa hết, anti-fan này còn lên án Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vì ế quá nên nhận lời yêu đại.

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Phản đối mối quan hệ của cả hai, người này lên tiếng chỉ trích H'Hen Niê và bạn trai - Ảnh: FB

"Mặt dày ghê, không biết bản thân có gì lại dám đi yêu Hoa hậu. Cô Hoa hậu ngây thơ dễ tin người quá. Ông nhìn lại ông đi, từ ngoại hình đến gia thế ông có gì để dám yêu Hen vậy? Thứ nhất ông lùn hơn Hen, thứ 2 kinh tế ông còn thua Hen chưa nói cái từ đại gia, thứ 3 ông ăn mặc trẻ trâu, thứ 4 ông không hợp với Hen. Hen thì quá lâu ngày ế nên ông tán yêu luôn...", dòng chia sẻ gây tranh cãi của anti-fan.

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Lộ diện chàng trai được cho là bạn trai của Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: FB

Bình luận của người này đã lập tức tạo nên một làn sóng phẫn nộ. Không đợi H'Hen Niê lên tiếng, cư dân mạng lập tức vào chấn chỉnh: "Cưới ai là quyền của người ta, liên quan gì mà nói thế?", "Sân si", "Hen yêu đâu phải vì danh tiếng và địa vị", "Yêu đại gia cũng bị chửi, yêu người bình thường cũng bị chửi, bộ phải sống sao cho vừa lòng?"...

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