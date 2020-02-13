Hoa hậu H'Hen Niê gây choáng với vòng 3 'siêu khủng' chạm mốc 100cm

Tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng cân đối sau kỳ nghỉ Tết dài, Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều lời ngợi khen khi khoe vòng 3 'khủng'.

Việc ăn uống thoải mái và ngưng tập luyện khi về quê ăn Tết khiến Hoa hậu H'Hen Niê bị tăng cân. Bởi vậy, ngay sau khi trở lại TP. Hồ Chí Minh, chân dài Ê Đê đã tích cực tập luyện và cân chỉnh chế độ dinh dưỡng để lấy lại vóc dáng.

Và sau thời gian miệt mài tập luyện, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 phấn khởi khoe thành quả đạt được. Trên Instagram, H'Hen Niê vừa đăng tải clip tự đo vòng 3 và tiết lộ 'bé mỡ chuyển hộ khẩu sang vòng 3 rồi mọi người ạ'. Theo đó, vòng 3 của người đẹp Tây Nguyên đã chạm đến con số 100cm.

Nàng hậu khoe vòng 3 chạm mốc 100cm - Ảnh: FB

Bảo vệ sức khỏe trong dịch Covid-19, H'Hen Niê mang khẩu trang đến phòng tập - Ảnh: FB

Thời điểm mới đăng quang, H'Hen Niê sở hữu số đo là 84-60-93. Sau thời gian chăm chỉ tập gym và yoga thì vòng 3 của cô chạm ngưỡng 97cm và hiện tại là 100cm.

Với chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng chuẩn, người đẹp Ê Đê lọt top những mỹ nhân Việt có thể hình lý tưởng - Ảnh: FB

Làn da nâu khỏe khoắn, săn chắc càng giúp vóc dáng của H'Hen Niê thêm phần gợi cảm - Ảnh: FB

Để có được số đo "chuẩn không cần chỉnh" như hiện tại, ngoài chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, H'Hen Niê còn có bí quyết riêng. Với chân dài sinh năm 1992 thì việc ngủ đủ và ngủ đúng giờ cũng rất quan trọng trong việc giữ gìn sắc vóc. "Cố gắng 6 giờ 30 mình đã ăn tối xong nhé. Có thể buổi tối sẽ là buổi hạn chế tinh bột nhất có thể, uống nước, ăn trái cây trước để giảm mức độ ăn nhiều vào buổi tối. Ăn xong nhớ đứng rửa chén, tập thở nén hơi nhé", cô chia sẻ thêm.

H'Hen Niê lên tiếng khi hang Sơn Đoòng bị nghi có rác Trong ảnh chụp H'Hen Niê ở hang Sơn Đoòng có chi tiết khiến người hâm mộ thắc mắc là dường như có... rác!. Ngay lập tức cô đã lên tiếng về thông tin này.

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