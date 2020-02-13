Hoa hậu H'Hen Niê gây choáng với vòng 3 'siêu khủng' chạm mốc 100cm

Hậu trường 13/02/2020 13:55

Tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng cân đối sau kỳ nghỉ Tết dài, Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều lời ngợi khen khi khoe vòng 3 'khủng'.

Việc ăn uống thoải mái và ngưng tập luyện khi về quê ăn Tết khiến Hoa hậu H'Hen Niê bị tăng cân. Bởi vậy, ngay sau khi trở lại TP. Hồ Chí Minh, chân dài Ê Đê đã tích cực tập luyện và cân chỉnh chế độ dinh dưỡng để lấy lại vóc dáng.

Và sau thời gian miệt mài tập luyện, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 phấn khởi khoe thành quả đạt được. Trên Instagram, H'Hen Niê vừa đăng tải clip tự đo vòng 3 và tiết lộ 'bé mỡ chuyển hộ khẩu sang vòng 3 rồi mọi người ạ'. Theo đó, vòng 3 của người đẹp Tây Nguyên đã chạm đến con số 100cm.

hoa hau hhen nie dien bikini
Nàng hậu khoe vòng 3 chạm mốc 100cm - Ảnh: FB
hoa hau hhen nie dien bikini 1
Bảo vệ sức khỏe trong dịch Covid-19, H'Hen Niê mang khẩu trang đến phòng tập - Ảnh: FB

Thời điểm mới đăng quang, H'Hen Niê sở hữu số đo là 84-60-93. Sau thời gian chăm chỉ tập gym và yoga thì vòng 3 của cô chạm ngưỡng 97cm và hiện tại là 100cm.

hoa hau hhen nie dien bikini 2
Với chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng chuẩn, người đẹp Ê Đê lọt top những mỹ nhân Việt có thể hình lý tưởng - Ảnh: FB
hoa hau hhen nie dien bikini 3
Làn da nâu khỏe khoắn, săn chắc càng giúp vóc dáng của H'Hen Niê thêm phần gợi cảm - Ảnh: FB

Để có được số đo "chuẩn không cần chỉnh" như hiện tại, ngoài chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, H'Hen Niê còn có bí quyết riêng. Với chân dài sinh năm 1992 thì việc ngủ đủ và ngủ đúng giờ cũng rất quan trọng trong việc giữ gìn sắc vóc. "Cố gắng 6 giờ 30 mình đã ăn tối xong nhé. Có thể buổi tối sẽ là buổi hạn chế tinh bột nhất có thể, uống nước, ăn trái cây trước để giảm mức độ ăn nhiều vào buổi tối. Ăn xong nhớ đứng rửa chén, tập thở nén hơi nhé", cô chia sẻ thêm.

H'Hen Niê lên tiếng khi hang Sơn Đoòng bị nghi có rác

H'Hen Niê lên tiếng khi hang Sơn Đoòng bị nghi có rác

Trong ảnh chụp H'Hen Niê ở hang Sơn Đoòng có chi tiết khiến người hâm mộ thắc mắc là dường như có... rác!. Ngay lập tức cô đã lên tiếng về thông tin này.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê H'Hen Niê diện bikini Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026