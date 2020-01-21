Dù không đón Tết ở nhà thuê, H'Hen Niê vẫn miệt mài trang trí vì lý do bất ngờ

Dù bận rộn đến đâu, Hoa hậu H'Hen Niê vẫn dành thời gian để trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình thật khang trang trong năm mới. Đây là nơi nàng hậu Ê Đê vừa thuê sau khi kết thúc 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 .

Cô nàng bỏ ra nhiều tâm huyết khi trang trí căn hộ của mình - Ảnh: FB

Dù không ăn Tết ở TP. Hồ Chí Minh nhưng H'Hen Niê vẫn bỏ nhiều công sức trang trí để tổ ấm của mình thật rực rỡ sắc xuân với hi vọng năm mới nhiều may mắn.

Cô viết: "Hôm qua chưa nở, tưới một ít nước mà sáng nay nó nở hết rồi. Tết này Hen không ở nhà Sài Gòn nhưng cũng phải mua hoa đầy nhà vì Hen tin mình sẽ có một năm rực rỡ như những đóa hoa trong nhà mình".