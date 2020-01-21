Dù không đón Tết ở nhà thuê, H'Hen Niê vẫn miệt mài trang trí vì lý do bất ngờ

Trước khi về quê đón Tết, Hoa hậu H'Hen Niê đã mua rất nhiều hoa tươi trang trí cho nơi ở mới của mình thật ấm áp, ngập tràn sắc xuân.
- Hoa hậu H'Hen Niê bật mí kế hoạch thử sức với điện ảnh trong năm 2020
- H'Hen Niê, Thúy Diễm và loạt sao Việt phẫn nộ khi Văn Mai Hương bị tung clip nóng
Dù bận rộn đến đâu, Hoa hậu H'Hen Niê vẫn dành thời gian để trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình thật khang trang trong năm mới. Đây là nơi nàng hậu Ê Đê vừa thuê sau khi kết thúc 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Dù không ăn Tết ở TP. Hồ Chí Minh nhưng H'Hen Niê vẫn bỏ nhiều công sức trang trí để tổ ấm của mình thật rực rỡ sắc xuân với hi vọng năm mới nhiều may mắn.
Cô viết: "Hôm qua chưa nở, tưới một ít nước mà sáng nay nó nở hết rồi. Tết này Hen không ở nhà Sài Gòn nhưng cũng phải mua hoa đầy nhà vì Hen tin mình sẽ có một năm rực rỡ như những đóa hoa trong nhà mình".
Theo hình ảnh được đăng tải, không gian sống của chân dài Tây Nguyên khá thoáng đãng và được trang trí đủ loại hoa tươi tượng trưng cho mùa xuân. Từ phòng khách đến phòng bếp, H'Hen Niê đặt rất nhiều hoa như cúc, đào, mai, lan... Cô nàng còn sắm nhiều bánh mứt đón Tết.
Được biết, dịp Tết 2020 này, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ về quê đoàn tụ bên bố mẹ và người thân. Giữa năm 2019, nàng hậu đã hoàn thành mục tiêu xây nhà mới khang trang cho bố mẹ.