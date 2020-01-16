Vừa hết nhiệm kỳ lại có thêm áp lực mới, H'Hen Niê tự nhủ 'phải soi gương 9 lần mới dám ra đường'

Hoa hậu H'Hen Niê gặp nhiều áp lực khi nhận giải "Mỹ nhân của năm". Từ giờ, cô cho biết sẽ phải chú trọng hơn trong cách ăn mặc mỗi khi ra đường.

Kết thúc 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê vẫn nhận được sự quan tâm và yêu mến của công chúng. Tối 15/1, Hoa hậu H'Hen Niê được vinh danh là "Mỹ nhân của năm". Với sự thông minh, nhan sắc nổi bật cùng những hoạt động cộng đồng ý nghĩa suốt 1 năm qua, nàng hậu Ê Đê được cho là xứng đáng với giải thưởng này.



Với những gì đã làm được suốt 1 năm qua, H'Hen Niê xứng đáng giành giải 'Mỹ nhân của năm' - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi nhận được giải thưởng này. Bên cạnh cảm xúc bất ngờ và vui mừng, chân dài 9x cho biết khá áp lực với danh hiệu mới. Vốn là người thích sự đơn giản và tự nhiên, nhưng từ giờ, nàng hậu Tây Nguyên sẽ phải chú ý hơn về hình thức bên ngoài của mình mỗi khi ra khỏi nhà.

Cô viết: "Chèng ơi nhận giải 'Mỹ nhân của năm' mà áp lực quá mọi người. Chắc từ nay mặc gì, mặt như thế nào phải soi gương 9 lần rồi mới dám ra đường quá mọi người ạ. Mới cởi được áp lực vương miện mà giờ có thêm áp lực 'Mỹ nhân của năm'".

Cô nàng từng được mệnh danh là hoa hậu mộc mạc, bình dị nhất showbiz Việt - Ảnh: FB

Không khó để bắt gặp hình ảnh H'Hen Niê để mặt mộc, diện trang phục giản dị ra đường. Cô không ít lần được nhắc nhở nên ăn mặc chỉn chu hơn - Ảnh: FB

Sau gần 2 tháng kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu H'Hen Niê đang tích cực thực hiện những dự định riêng. Thời gian đầu, cô từng rơi vào trạng thái hoang mang vì không còn ekip hỗ trợ, phải tự làm mọi thứ. Hiện cô nàng đã dần thích ứng với mọi việc và đang cố gắng hướng đến cuộc sống tươi đẹp phía trước.

Hoa hậu H'Hen Niê bật mí kế hoạch thử sức với điện ảnh trong năm 2020 Hoa hậu H’Hen Niê diện trang phục giản đơn, cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ, không chải chuốt hay sử dụng trang sức đắt tiền nào, thể hiện vẻ đẹp mộc mạc, bình dị cùng sự lạc quan, tự tin, đón chờ hành trình mới ở phía trước.

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