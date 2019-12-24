Thông tin Hoa hậu Phạm Hương âm thầm sang Mỹ sinh con từng khiến dư luận xôn xao bàn tán suốt hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận.

Năm 2018, Phạm Hương từng lấy lý do muốn tạm rời xa showbiz và sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp - Ảnh: Instagram

Cuộc sống sang chảnh của nàng hậu sau khi sang Mỹ - Ảnh: Instagram

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ lên tiếng xác nhận chuyện đã sinh con tại Mỹ. Trên Instagram cá nhân, người đẹp 9X chia sẻ ảnh quý tử đầu lòng và nhắn nhủ: "Maximus của mẹ, một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh. Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus. Chúc cô chú và gia đình mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc".