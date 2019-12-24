Phạm Hương xác nhận đã sinh con tại Mỹ và công khai ảnh quý tử đầu lòng, H'Hen Niê nhắn nhủ xúc động

Hậu trường 24/12/2019 15:54

Hoa hậu Phạm Hương nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi xác nhận chuyện có con, lần đầu khoe ảnh quý tử đầu lòng.

Thông tin Hoa hậu Phạm Hương âm thầm sang Mỹ sinh con từng khiến dư luận xôn xao bàn tán suốt hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận.

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Năm 2018, Phạm Hương từng lấy lý do muốn tạm rời xa showbiz và sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp - Ảnh: Instagram
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Cuộc sống sang chảnh của nàng hậu sau khi sang Mỹ - Ảnh: Instagram

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ lên tiếng xác nhận chuyện đã sinh con tại Mỹ. Trên Instagram cá nhân, người đẹp 9X chia sẻ ảnh quý tử đầu lòng và nhắn nhủ: "Maximus của mẹ, một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh. Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus. Chúc cô chú và gia đình mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc".

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Hoa hậu Phạm Hương công khai ảnh con trai tròn 1 tuổi nhưng khéo léo che mặt - Ảnh: Instagram

Theo đó, nàng hậu gốc Hải Phòng đã hạ sinh quý tử đầu lòng cách đây 1 năm tại Mỹ. Con trai Phạm Hương tên Maximus đã được 1 tuổi, lớn phổng phao và bụ bẫm.

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Hoa hậu Phạm Hương tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai đúng dịp Giáng sinh - Ảnh: Story

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau ít phút ngỡ ngàng, mọi người nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Phạm Hương. Hoa hậu H'Hen Niê viết: "Xin chúc mừng chị, chúc Maximus mau ăn chóng lớn, khôn ngoan và mạnh khoẻ. Em chúc gia đình chị luôn luôn hạnh phúc chị nhé". Phạm Hương cũng lập tức đáp lời đàn em: "Mẹ và Maximus cám ơn cô Hen, 2 mẹ con chúc cô Hen và gia đình Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Luôn yêu thương cô".

Hoa hậu Phạm Hương khoe siêu xe ở Mỹ

Hoa hậu Phạm Hương khoe siêu xe ở Mỹ

Hoa hậu Phạm Hương thường xuyên khoe xe sang, đồ hiệu trên trang cá nhân. Mới đây, người đẹp vừa đăng tải ảnh cô ngồi trong xế hộp màu xanh sang trọng.

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Từ khóa:   Phạm Hương Phạm Hương sinh con H'Hen Niê

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