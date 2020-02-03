Dù chưa chính thức công khai nhưng bạn trai tin đồn của H'Hen Niê đã ghi điểm với fan nhờ điều này

Bạn trai tin đồn của Hoa hậu H'Hen Niê được khán giả yêu mến nhờ lối sống khá kín tiếng và giản dị, mộc mạc.

Khoảng thời gian gần đây, Hoa hậu H’Hen Niê dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với người yêu trên mạng xã hội.

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, nàng hậu đăng tải bức ảnh nắm tay bạn trai cực ngọt ngào. Dẫu vậy, H’Hen Niê vẫn nhất quyết giấu kín thông tin và hình ảnh về người đàn ông của mình. Cô từng chia sẻ rằng chưa muốn công khai người yêu vì sợ ảnh hưởng đến gia đình của bạn trai.

H'Hen Niê thoải mái thể hiện tình cảm trên trang cá nhân - Ảnh: IG

Tuy nhiên, qua những bằng chứng thu thập được, dân mạng đồn đoán người yêu của H’Hen Niê chính là bạn thân của rapper Đen Vâu - nhiếp ảnh gia, đạo diễn hình ảnh Tuấn Khôi. Anh được cho là khá phù hợp với những gì H’Hen Niê miêu tả về người yêu. Trước đó, cô từng tiết lộ bạn trai làm trong lĩnh vực truyền thông và hơn cô 3 tuổi.

Tuấn Khôi được cho là bạn trai tin đồn của H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tuấn Khôi được phát hiện check in tại quê nhà của bạn gái tin đồn. Nhiều người cho rằng anh chàng đã cùng H’Hen Niê về thăm gia đình dịp đầu năm.

Cặp đôi cùng check in tại một địa điểm - Ảnh: IG

Dù H’Hen Niê chưa chính thức công khai người yêu nhưng Tuấn Khôi đã sớm chiếm được thiện cảm từ người hâm mộ. Bởi lẽ, anh chàng có lối sống khá giản dị và mộc mạc. Bên cạnh đó, Tuấn Khôi còn là một người tinh tế, biết cách chăm sóc và quan tâm H’Hen Niê.

Giống H’Hen Niê, bạn trai tin đồn của cô ghi điểm với người hâm mộ bằng những hình ảnh đời thường hết sức giản dị - Ảnh: IG

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ H’Hen Niê chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ với người yêu.

Đăng clip đón Tết ở quê, Hoa hậu H’Hen Niê bị dân mạng phát hiện mới xây nhà riêng khang trang? Đoạn clip được Hoa hậu H’Hen Niê đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi chi tiết đầy bất ngờ.

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