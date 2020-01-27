H’Hen Niê đăng ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng lại vô tình để lộ chi tiết về bạn trai tin đồn

Hậu công khai hẹn hò, những thông tin về bạn trai H’Hen Niê luôn được khán giả săn lùng. Dù giấu kín danh tính của người yêu nhưng dân mạng vẫn lờ mờ đoán ra chàng trai bí ẩn của cô. Theo một số nguồn tin, nàng hậu đang bí mật hẹn hò với bạn thân của rapper Đen Vâu. Anh hơn cô 3 tuổi và đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

H’Hen Niê giấu kín người yêu vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình bạn trai - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ gây chú ý khi cùng bạn trai check in tại Buôn Mê Thuột. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải lên Instagram loạt ảnh xinh đẹp trên con đường làng kèm dòng chú thích hài hước: “Vô tình ngứa đầu gãi quá trời gãi cái được fan cứng như bê tông chụp lại”.