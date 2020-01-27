H’Hen Niê đăng ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng lại vô tình để lộ chi tiết về bạn trai tin đồn

Hậu trường 27/01/2020 09:36

Chỉ với vài bức ảnh đăng tải trên Instagram, dân mạng tinh ý phát hiện bạn trai tin đồn của Hoa hậu H’Hen Niê cùng cô về quê đón Tết.

Hậu công khai hẹn hò, những thông tin về bạn trai H’Hen Niê luôn được khán giả săn lùng. Dù giấu kín danh tính của người yêu nhưng dân mạng vẫn lờ mờ đoán ra chàng trai bí ẩn của cô. Theo một số nguồn tin, nàng hậu đang bí mật hẹn hò với bạn thân của rapper Đen Vâu. Anh hơn cô 3 tuổi và đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

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 H’Hen Niê giấu kín người yêu vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình bạn trai - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ gây chú ý khi cùng bạn trai check in tại Buôn Mê Thuột. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải lên Instagram loạt ảnh xinh đẹp trên con đường làng kèm dòng chú thích hài hước: “Vô tình ngứa đầu gãi quá trời gãi cái được fan cứng như bê tông chụp lại”.

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Bài đăng của nàng hậu trên trang cá nhân - Ảnh: IG
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Người đẹp rạng rỡ trước ống kính của 'fan cứng' - Ảnh: IG

Ngay lập tức, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra bối cảnh trong bức ảnh của H’Hen Niê hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh mà bạn trai tin đồn của cô đăng tải trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng, bạn trai H’Hen Niê đã cùng cô về quê đón Tết.

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Không khó để nhận ra cả hai cùng chụp hình với bối cảnh giống nhau – Ảnh: IG

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm. Trước đó, bạn trai tin đồn của H'Hen Niê còn chia sẻ ảnh chụp cùng một cô gái giấu mặt. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra cô gái này chính là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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Nhiều người cho rằng cô gái trong ảnh là H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong chờ đến ngày H'Hen Niê chính thức công khai mối quan hệ với bạn trai.

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