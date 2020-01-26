Hẹn hò bấy lâu, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ với mẹ người yêu

Hậu trường 26/01/2020 07:46

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã có những trải lòng về chuyện tình cảm với khán giả.

Từ sau khi tuyên bố đã có người yêu, Hoa hậu H’Hen Niê liên tục phải đối diện với những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Khán giả không ngừng tò mò về danh tính của chàng trai bí ẩn này. Theo thông tin được dân mạng chia sẻ, bạn trai H'Hen Niê hơn cô 3 tuổi và đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Nhiều người đồn đoán, nàng hậu đang hẹn hò với một vị đại gia.

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H'Hen Niê ngày càng nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi công khai chuyện hẹn hò - Ảnh: Internet

Đối diện với tin đồn này, mới đây, H'Hen Niê bất ngờ cho biết người yêu của cô không phải là đại gia, đồng thời khẳng định bạn trai không có khả năng chi trả cho những món hàng hiệu đắt đỏ. Thay vào đó, anh là một người rất tâm lý khi luôn chuẩn bị sẵn những thứ mà cô đang cần: “Anh ấy sẽ quan sát tôi thiếu gì, anh ấy sẽ mua cái đó. Ví dụ tôi muốn học bơi nhưng không biết nên mua những dụng cụ gì, anh ấy sẽ là người đi mua”.

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Người đẹp tiết lộ bạn trai không phải đại gia như tin đồn - Ảnh: Internet

Nói về việc giấu kín chuyện tình cảm, người đẹp cho biết bạn trai và gia đình của anh ấy luôn cảm thông cho cô. H'Hen Niê còn cho biết mẹ của người yêu rất tinh tế. Bà luôn khuyên anh phải giữ hình ảnh cho cô.

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Hiện tại, H'Hen Niê vẫn đang bận rộn với những dự án riêng - Ảnh: Internet

Được biết, đây là lần hiếm hoi H'Hen Niê chịu chia sẻ về người yêu. Bởi lẽ, cô không muốn nhắc nhiều về chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến gia đình bạn trai. Tuy nhiên, nàng hậu cũng cho biết sẽ công khai người yêu với truyền thông và người hâm mộ khi mọi thứ đã sẵn sàng.

Nổi tiếng là thế nhưng H’Hen Niê vẫn chọn mua ghế thường, ngồi bệt dưới đất chờ chuyến bay để kịp về quê ăn Tết

Nổi tiếng là thế nhưng H’Hen Niê vẫn chọn mua ghế thường, ngồi bệt dưới đất chờ chuyến bay để kịp về quê ăn Tết

Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Hoa hậu H’Hen Niê chẳng hề tỏ vẻ sang chảnh mà trái lại, ở cô luôn toát ra sự bình dị, dễ mến.

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