Nổi tiếng là thế nhưng H’Hen Niê vẫn chọn mua ghế thường, ngồi bệt dưới đất chờ chuyến bay để kịp về quê ăn Tết

Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Hoa hậu H’Hen Niê chẳng hề tỏ vẻ sang chảnh mà trái lại, ở cô luôn toát ra sự bình dị, dễ mến.

Nhắc đến H'Hen Niê, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cô hoa hậu chân chất, bình dị và vô cùng gần gũi với khán giả. Chẳng cần tỏ vẻ sang chảnh hay kiêu kỳ, Hoa hậu H'Hen Niê vẫn luôn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi chính con người thật của cô.

Hình ảnh thường thấy của Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Mới đây, H'Hen Niê lại tiếp tục khiến khán giả thêm yêu mến khi có hành động cực giản dị tại sân bay. Trên trang Instagram cá nhân, nàng hậu chia sẻ loạt ảnh ngồi chờ chuyến bay và cho biết: “Sân bay quá tải, cùng mọi người ngồi lê lết dưới đất luôn”.

Cô nàng ngồi bệt dưới đất chờ bay - Ảnh: IG

Được biết, vì lịch trình bận rộn nên đến 28 Tết, H'Hen Niê mới có thể trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Thế nhưng, vì quá tải nên nhiều chuyến bay bị hoãn, H'Hen Niê cũng lâm vào cảnh chờ đợi mòn mỏi như bao hành khách khác.

Mặc dù là người nổi tiếng nhưng H’Hen Niê vẫn có hành động cực giản dị như bao người ở sân bay ngày cận Tết – Ảnh: IG

Dù phải ngồi bệt dưới đất và mệt mỏi chờ đợi giữa biển người nhưng H'Hen Niê chẳng hề lên tiếng than vãn. Thay vào đó, cô nàng còn động viên những người đồng cảnh ngộ với mình: “Cố lên anh chị em ơi, sắp được về đón Tết rồi, về với nhà thật hạnh phúc”.

Tuy nhiên, cô nàng cũng rút kinh nghiệm để 'năm sau nhất định về sớm' vì '28 Tết đông lắm' - Ảnh: IG

Có thể thấy, dù là người nổi tiếng nhưng H'Hen Niê vẫn giữ lối sống vô cùng bình dị. Thay vì mua vé hạng thương gia có phòng chờ và lối đi riêng dành cho khách VIP, cô lại chọn mua vé thường và chấp nhận chờ đợi như bao người xa quê khác. Mỗi hành động của cô đều toát lên sự chân chất của người dân miền đại ngàn.

Dù không đón Tết ở nhà thuê, H'Hen Niê vẫn miệt mài trang trí vì lý do bất ngờ Trước khi về quê đón Tết, Hoa hậu H'Hen Niê đã mua rất nhiều hoa tươi trang trí cho nơi ở mới của mình thật ấm áp, ngập tràn sắc xuân.

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