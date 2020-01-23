Nổi tiếng là thế nhưng H’Hen Niê vẫn chọn mua ghế thường, ngồi bệt dưới đất chờ chuyến bay để kịp về quê ăn Tết

Hậu trường 23/01/2020 12:35

Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Hoa hậu H’Hen Niê chẳng hề tỏ vẻ sang chảnh mà trái lại, ở cô luôn toát ra sự bình dị, dễ mến.

Nhắc đến H'Hen Niê, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cô hoa hậu chân chất, bình dị và vô cùng gần gũi với khán giả. Chẳng cần tỏ vẻ sang chảnh hay kiêu kỳ, Hoa hậu H'Hen Niê vẫn luôn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi chính con người thật của cô.

hoa hau hhen nie 1
Hình ảnh thường thấy của Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Mới đây, H'Hen Niê lại tiếp tục khiến khán giả thêm yêu mến khi có hành động cực giản dị tại sân bay. Trên trang Instagram cá nhân, nàng hậu chia sẻ loạt ảnh ngồi chờ chuyến bay và cho biết: “Sân bay quá tải, cùng mọi người ngồi lê lết dưới đất luôn”.

hoa hau hhen nie 2
Cô nàng ngồi bệt dưới đất chờ bay - Ảnh: IG

Được biết, vì lịch trình bận rộn nên đến 28 Tết, H'Hen Niê mới có thể trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Thế nhưng, vì quá tải nên nhiều chuyến bay bị hoãn, H'Hen Niê cũng lâm vào cảnh chờ đợi mòn mỏi như bao hành khách khác.

hoa hau hhen nie 3

Mặc dù là người nổi tiếng nhưng H’Hen Niê vẫn có hành động cực giản dị như bao người ở sân bay ngày cận Tết – Ảnh: IG

Dù phải ngồi bệt dưới đất và mệt mỏi chờ đợi giữa biển người nhưng H'Hen Niê chẳng hề lên tiếng than vãn. Thay vào đó, cô nàng còn động viên những người đồng cảnh ngộ với mình: “Cố lên anh chị em ơi, sắp được về đón Tết rồi, về với nhà thật hạnh phúc”.

hoa hau hhen nie 4

Tuy nhiên, cô nàng cũng rút kinh nghiệm để 'năm sau nhất định về sớm' vì '28 Tết đông lắm' - Ảnh: IG

Có thể thấy, dù là người nổi tiếng nhưng H'Hen Niê vẫn giữ lối sống vô cùng bình dị. Thay vì mua vé hạng thương gia có phòng chờ và lối đi riêng dành cho khách VIP, cô lại chọn mua vé thường và chấp nhận chờ đợi như bao người xa quê khác. Mỗi hành động của cô đều toát lên sự chân chất của người dân miền đại ngàn.

Dù không đón Tết ở nhà thuê, H'Hen Niê vẫn miệt mài trang trí vì lý do bất ngờ

Dù không đón Tết ở nhà thuê, H'Hen Niê vẫn miệt mài trang trí vì lý do bất ngờ

Trước khi về quê đón Tết, Hoa hậu H'Hen Niê đã mua rất nhiều hoa tươi trang trí cho nơi ở mới của mình thật ấm áp, ngập tràn sắc xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Sao Việt đón Tết sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 32 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026