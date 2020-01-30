Đăng clip đón Tết ở quê, Hoa hậu H’Hen Niê bị dân mạng phát hiện mới xây nhà riêng khang trang?

Đoạn clip được Hoa hậu H’Hen Niê đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi chi tiết đầy bất ngờ.
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Mới đây, kênh Youtube của Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ đăng tải clip ghi lại toàn cảnh đón Tết của cô tại quê nhà. Trước đó, người đẹp đã tạm ngừng công việc để trở về với gia đình, sum vầy bên những người thân yêu.
Qua đoạn clip được chia sẻ, H’Hen Niê cùng các thành viên trong gia đình đều tất bật chuẩn bị đón Tết. Dù là người nổi tiếng nhưng cô nàng chẳng nề hà bất cứ việc gì. Thậm chí, nàng hậu còn tự tay làm mọi việc từ rửa lá, làm gạo, gói bánh tét đến thái thịt trâu nhồi vào từng ống tre. Vất vả là thế nhưng gia đình của H’Hen Niê luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong đoạn clip này chính là ngôi nhà khang trang nằm ngay trong sân nhà của H’Hen Niê.
Theo đó, nhiều người cho rằng H’Hen Niê vừa mới xây nhà cho bố mẹ để kịp đón Tết. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên nàng hậu chưa muốn tiết lộ.