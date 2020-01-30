Đăng clip đón Tết ở quê, Hoa hậu H’Hen Niê bị dân mạng phát hiện mới xây nhà riêng khang trang?

Hậu trường 30/01/2020 14:13

Đoạn clip được Hoa hậu H’Hen Niê đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi chi tiết đầy bất ngờ.

Mới đây, kênh Youtube của Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ đăng tải clip ghi lại toàn cảnh đón Tết của cô tại quê nhà. Trước đó, người đẹp đã tạm ngừng công việc để trở về với gia đình, sum vầy bên những người thân yêu.

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Chỉ sau vài giờ, clip của H’Hen Niê đã thu về gần 50 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt thích từ khán giả - Ảnh cắt từ clip

Qua đoạn clip được chia sẻ, H’Hen Niê cùng các thành viên trong gia đình đều tất bật chuẩn bị đón Tết. Dù là người nổi tiếng nhưng cô nàng chẳng nề hà bất cứ việc gì. Thậm chí, nàng hậu còn tự tay làm mọi việc từ rửa lá, làm gạo, gói bánh tét đến thái thịt trâu nhồi vào từng ống tre. Vất vả là thế nhưng gia đình của H’Hen Niê luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

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Hình ảnh bình dị của H’Hen Niê tại quê nhà – Ảnh cắt từ clip

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Cô nàng vô cùng nhanh nhẹn và tháo vát – Ảnh cắt từ clip

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H'Hen Niê tự tay cho tiền vào từng bao lì xì rồi treo lên cây mai để khách tới giật – Ảnh cắt từ clip

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Tuy công việc vất vả nhưng nàng hậu vẫn vô cùng vui vẻ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong đoạn clip này chính là ngôi nhà khang trang nằm ngay trong sân nhà của H’Hen Niê.

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Căn nhà khang trang xuất hiện trong clip khi bố của H’Hen Niê đem cờ ra vườn treo – Ảnh cắt từ clip

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Dân mạng đoán đây là nhà H'Hen Niê mới xây - Ảnh: Youtube

Theo đó, nhiều người cho rằng H’Hen Niê vừa mới xây nhà cho bố mẹ để kịp đón Tết. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên nàng hậu chưa muốn tiết lộ.

H’Hen Niê đăng ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng lại vô tình để lộ chi tiết về bạn trai tin đồn

H’Hen Niê đăng ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng lại vô tình để lộ chi tiết về bạn trai tin đồn

Chỉ với vài bức ảnh đăng tải trên Instagram, dân mạng tinh ý phát hiện bạn trai tin đồn của Hoa hậu H’Hen Niê cùng cô về quê đón Tết.

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