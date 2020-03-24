Bị dân mạng chê là ‘cặp đũa lệch’, H’Hen Niê vẫn thoải mái khoe thói quen ăn uống đặc biệt của người yêu

Hậu trường 24/03/2020 16:19

Trước những nhận xét tiêu cực mà cư dân mạng dành cho người yêu, Hoa hậu H’Hen Niê dường như chẳng mấy bận tâm.

Khoảng thời gian gần đây, Hoa hậu H’Hen Niê dần thoải mái hơn trong việc khoe người yêu với người hâm mộ. Dù vẫn giấu kín danh tính nhưng người đẹp chẳng ngần ngại đăng ảnh chụp chung với bạn trai lên trang cá nhân. Không ít người hâm mộ tỏ ra háo hức và mong chờ cô sớm công khai mối quan hệ này.

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Khoảnh khắc chụp chung hiếm hoi của H'Hen Niê và bạn trai - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, có người thẳng thừng chê bai bạn trai H’Hen Niê. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội này cho rằng cả hai là một “cặp đũa lệch” khi người yêu H’Hen Niê kém cô cả về ngoại hình lẫn kinh tế. Thậm chí, tài khoản này còn khẳng định nàng hậu vội nhận lời yêu là vì quá ế.

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Bình luận khiến người hâm mộ H’Hen Niê phẫn nộ của một tài khoản mạng xã hội – Ảnh: FB

Mặc những lời chỉ trích và chê bai khó nghe này, H'Hen Niê vẫn vui vẻ khoe sở thích ăn uống đặc biệt của người yêu với khán giả.

Cụ thể, trên Instagram cá nhân, người đẹp viết: “Bạn trai Hen thích gặm bắp theo vòng trong từ dưới lên! Còn Hen và cả gia đình Hen thì thích gặm theo chiều dọc đường của bắp! Còn bạn thì sao nhỉ?”. Để minh chứng cho điều này, H'Hen Niê còn đăng tải hình ảnh quả bắp ăn dở khiến dân mạng phải bật cười thích thú.

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Dân mạng thích thú khi nàng hậu bật mí thói quen đặc biệt của bạn trai - Ảnh: IG

Có thể thấy, H’Hen Niê đang chìm đắm trong men tình và chẳng mấy bận tâm đến những bình luận tiêu cực của anti-fan.

Fan phẫn nộ khi bạn trai H'Hen Niê bị chê bai thậm tệ từ ngoại hình đến gia thế

Fan phẫn nộ khi bạn trai H'Hen Niê bị chê bai thậm tệ từ ngoại hình đến gia thế

Trong số rất nhiều lời chúc mừng nàng hậu, một tài khoản mạng kém duyên để lại bình luận chê bai bạn trai H'Hen Niê, khiến fan phẫn nộ.

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