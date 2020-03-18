Không lên tiếng thừa nhận nhưng bạn trai H’Hen Niê lại khéo léo ‘đánh dấu chủ quyền’ bằng cách này

Hậu trường 18/03/2020 11:45

Qua vài bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Tuấn Khôi - bạn trai tin đồn Hoa hậu H’Hen Niê đã chứng minh được mối quan hệ của cả hai đang rất tốt đẹp.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện trang phục giản dị, đội nón lá tại quê nhà kèm dòng trạng thái: “Chiều hoàng hôn nắng chiếu lung linh, xém té sấp mặt luôn”.

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Bài đăng của H'Hen Niê - Ảnh: IG

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Hình ảnh nàng hậu diện trang phục giản dị, vui đùa hồn nhiên khiến cư dân mạng vô cùng thích thú – Ảnh: IG

Cùng thời điểm này, tài khoản mạng xã hội của Tuấn Khôi - bạn trai tin đồn của H’Hen Niê cũng check-in ở Đắk Lắk. Đặc biệt, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện ra sự xuất hiện của nàng hậu trong khoảnh khắc được anh chàng chia sẻ trên Instagram: “Chị đội nón lá sao giống chị Hen vậy ta”, “Thấy người quen trong ảnh nha”…

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Bức ảnh chụp tại cánh đồng của Tuấn Khôi để lộ hình ảnh bạn gái tin đồn – Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: IG

Nhiều cư dân mạng cho rằng, cả hai đã cùng nhau về thăm ba mẹ H’Hen Niê và đang tận hưởng giây phút yên bình ở quê nhà nàng hậu. Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc.

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Tuấn Khôi từng gây chú ý khi đăng ảnh bên người con gái bí ẩn mà 'ai cũng biết là ai' lên trang cá nhân dịp Valentine - Ảnh: FB

Tin đồn hẹn hò của H’Hen Niê và bạn trai nổ ra từ tháng 7/2019. Cả hai thường xuyên bị phát hiện check-in cùng địa điểm. Thậm chí dịp Tết vừa qua, Tuấn Khôi cũng đã về ra mắt gia đình người yêu. Chính vì vậy, người hâm mộ mong cả hai sẽ sớm công khai chuyện tình cảm với khán giả.

Được biết, bạn trai H’Hen Niê lớn hơn cô 3 tuổi và không hoạt động trong showbiz hay tham gia nghệ thuật.

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Từ khóa:   H'Hen Niê bạn trai H'Hen Niê sao Việt

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