Trưa 17/3, nữ danh ca Thái Thanh đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin này được gia đình nhạc sĩ Phạm Duy chia sẻ.

Thông tin danh ca Thái Thanh vừa trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ khiến giới nghệ sĩ, khán giả trong và ngoài nước vô cùng tiếc thương. Bà ra đi do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi. Trước đó vào năm 2017, ca sĩ Ý Lan - con gái Thái Thanh cho biết sức khỏe của mẹ đang rất yếu. Bà cũng từng nhập viện vì bệnh tai biến mạch máu não.

Danh ca Thái Thanh đứng trên sân khấu với con gái Ý Lan - Ảnh: Internet

Danh ca Thái Thanh tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh năm 1934 tại Hà Nội. Bà nổi danh từ năm 14 tuổi và được mệnh danh "Đệ nhất danh ca", là một trong những giọng hát tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy như: Dòng sông xanh, Cho nhau, Nương chiều, Bà mẹ Gio Linh, Kỷ niệm...

Năm 1985, bà sang Mỹ định cư cùng chồng và 5 người con, 3 gái, 2 trai gồm: Ý Lan, Lê Việt, Quỳnh Dao, Thanh Loan và Lê Đại.

Năm 2000 bà từng nhập viện vì bệnh tai biến mạch máu não - Ảnh: Internet

Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương lớn với nhiều nghệ sĩ. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh viết trên trang cá nhân: "Vừa nhận được tin mẹ của chị Ý Lan - nữ danh ca Thái Thanh qua đời. Xin chia buồn cùng chị Ý Lan và gia đình với nỗi đau quá lớn này. Mong linh hồn cô Thái Thanh sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng".

Danh ca Hương Lan bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của bậc tiền bối: "Vô cùng thương tiếc. Vĩnh biệt nữ danh ca Thái Thanh".

Dương Triệu Vũ đau lòng: "Một tượng đài của âm nhạc Việt Nam đã nằm xuống. Mong cô được yên nghỉ và sống mãi trong lòng người hâm mộ... con vẫn thường xuyên nghe những ca khúc của cô".

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