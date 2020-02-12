Lê Phương đau xót báo tin người thân qua đời, sao Việt vào chia buồn

Hậu trường 12/02/2020 11:07

Diễn viên Lê Phương vô cùng đau lòng khi ông ngoại qua đời. Cô nhắn gửi những lời cuối cùng đến người ông kính yêu trên trang cá nhân.

Trên Facebook cá nhân, diễn viên Lê Phương đau buồn báo tin ông ngoại qua đời. Nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" xúc động đăng tải bức ảnh kỷ niệm bên người ông đáng kính hồi còn thơ bé. Cô nghẹn ngào: "Ông ơi, con cháu thương Ông. Về trời Ông nghỉ an lòng nhé Ông. 11/2/2020 (18/1 ÂL)".

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Diễn viên Lê Phương đăng tải ảnh kỷ niệm bên ông khi còn bé để tưởng nhớ. Bà mẹ bỉm sữa cho biết, ông ngoại qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi - Ảnh: FB

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Diễn viên Thành Được, Ái Châu, Hoàng Anh... cùng nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn đến cô và gia đình - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, Lê Phương nhận được sự quan tâm, động viên từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Diễn viên Kha Ly, Nam Cường, Phương Hằng, Trung Dũng... chia sẻ mất mát lớn của đồng nghiệp và khuyên cô giữ gìn sức khỏe. Nghệ sĩ Hữu Châu viết: "Xin được chia buồn cùng em và gia đình", NSND Hồng Vân thành kính phân ưu: "Mẹ Mai chia buồn cùng gia đình nha con".

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Hiện Lê Phương đang sống cùng chồng và con gái tại TP. Hồ Chí Minh. Dịp Tết vừa qua cả gia đình cùng về Trà Vinh đón năm mới - Ảnh: FB

Trước sự quan tâm yêu mến của mọi người, nữ diễn viên chia sẻ: "Mẹ Phương đã về nhà để lo cho em Bông... Dạ, cảm ơn mọi người đã gửi lời chia buồn! Ông ngoại của Phương mất vì tuổi già, ông thọ 91 tuổi. Phương xin trân trọng những tình cảm của mọi người đã dành cho ông, cho Phương và gia đình!".

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Từ khóa:   Lê Phương chồng Lê Phương NSND Hồng Vân

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