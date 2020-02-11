Khoe tài sản lớn nhất đời mình, Lê Phương khiến mọi người phải thốt lên 'gia tài bự chà bá luôn'

Diễn viên Lê Phương khoe hai nhóc tỳ đáng yêu và nhận được nhiều lời ngợi khen của mọi người. Hai con chính là tài sản vô giá với cô.

Sau khi sinh con thứ hai, cuộc sống của diễn viên Lê Phương càng thêm hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Trên trang cá nhân, bà mẹ bỉm sữa thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường bên chồng con khiến công chúng ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên sau 3 năm chung sống cùng chồng kém tuổi - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của hai con và chú thích: "Gia tài của mẹ!". Sau Tết Nguyên Đán 2020, Lê Phương vẫn đang ở nhà chăm sóc con và tích cực lấy lại vóc dáng. Nữ diễn viên vừa cùng chồng về Trà Vinh thăm bé Cà Pháo.

Các con chính là gia tài lớn nhất của cô - Ảnh: FB

Cà Pháo được khen khi trổ tài bế em gái - Ảnh: FB

Trong hình ảnh được đăng tải, Cà Pháo bế em gái rất khéo léo. Dù chưa tròn 8 tuổi nhưng con trai Lê Phương đã ra dáng anh cả, biết yêu thương và chăm sóc em gái nhỏ.

Dưới bài viết, dân mạng hết lời ngợi khen sự đáng yêu của 2 con nhà diễn viên Lê Phương. Bạn bè để lại vô số bình luận ngưỡng mộ "gia tài vô giá" của bà mẹ hai con. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên ngưỡng mộ: "Woa. Gia tài bự chà bá luôn".

Nữ diễn viên chứng minh hôn nhân hạnh phúc qua loạt ảnh kỷ niệm - Ảnh: FB

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, là gương mặt được khán giả truyền hình yêu mến. Trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên, cô từng đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan vào năm 2014. Hơn 3 năm "về chung nhà" với chồng kém tuổi, nữ diễn viên đang sở hữu cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

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