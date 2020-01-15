Khoe ảnh thuở nhỏ của ông xã và con gái, Lê Phương nhận cái kết đắng từ cư dân mạng

Hậu trường 15/01/2020 15:49

So sánh hình ảnh thuở nhỏ của ông xã nữ diễn viên Lê Phương và bé Bông, nhiều khán giả phải bật cười thích thú vì cả hai quá giống nhau.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh thuở nhỏ của ông xã Trung Kiên và bé Bông kèm dòng trạng thái: “Con bé đó dễ thương! Mắt nó đẹp, nhưng mắt biếc. Mẹ sợ… hông giống mẹ xíu nào, chắc chết! Ps: Ảnh bên trái là ba Phạm Trung Kiên á!”.

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Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

Ngay lập tức, hình ảnh so sánh này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều người nhận xét con gái Lê Phương sở hữu nhiều đường nét giống ba Trung Kiên, nhất là đôi mắt.

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận trêu Lê Phương “đẻ thuê”: “Trời ơi giống như đúc luôn”, “Em Bông giống ba nhiều hơn rồi mẹ Bông ơi! Ta nói mẹ Bông đẻ mướn rồi nè”, “Mẹ Phương đẻ mướn rồi nha”, “Chỉ là thân phận đẻ mướn mà cứ post hình con người ta quài”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Nhận cái kết đắng từ cư dân mạng, Lê Phương quyết không chịu bỏ cuộc. Cách đây vài giờ, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ một bức ảnh thuở nhỏ của bản thân lên trang cá nhân. Được biết, bà ngoại bé Bông đã gửi tấm ảnh này cho Lê Phương, giúp nữ diễn viên được an ủi phần nào khi con gái cũng có nét giống mẹ.

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Hình ảnh Lê Phương lúc nhỏ và bé Bông - Ảnh: FB
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Con gái Lê Phương sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FB

Cuối tháng 8/2019, Lê Phương hạ sinh con thứ 2 trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, từ sau khi bé Bông chào đời, công việc kinh doanh và cuộc sống của gia đình cô đều thuận buồm xuôi gió hơn. Bên cạnh đó, con gái Lê Phương cũng nhận được sự yêu mến của khán giả nhờ vẻ ngoài cực đáng yêu.

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Việc chưa thể lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh khiến diễn viên Lê Phương từng đối mặt với vô số những lời chê bai của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Lê Phương con gái Lê Phương Trung Kiên

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