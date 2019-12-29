Bị chê bai nhan sắc sau sinh, Lê Phương khoe thành tích giảm cân đáng nể trong 4 tháng

Hậu trường 29/12/2019 13:36

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương gây bất ngờ khi chia sẻ số cân giảm được sau 4 tháng sinh con.

Mang thai con thứ 2, nữ diễn viên Lê Phương tăng hơn 20kg. Sau khi sinh công chúa nhỏ, Lê Phương không áp dụng biện pháp giảm cân cấp tốc vì phải nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” không thể lấy lại được vóc dáng thon gọn nhanh chóng.

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Lê Phương tăng khá nhiều cân khi mang thai - Ảnh: FB

Xuống sắc sau sinh, Lê Phương liên tục nhận về những bình luận mỉa mai ngoại hình từ antifan. Thậm chí, nữ diễn viên “chịu không nổi” phải lên tiếng đáp trả: “Hãy trân trọng, đừng buông lời khiếm nhã với những người mẹ. Bởi không có sự hi sinh to lớn ấy, thì bạn đã không có mặt trên đời để thốt ra những lời miệt thị, chê bai!”.

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Nữ diễn viên từng lên tiếng đáp trả khi bị chê bai nhan sắc - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh bên con gái kèm dòng chú thích: “28/12… Bông tròn 4 tháng! Mẹ xuống 10kg!”.

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Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

Theo đó, nữ diễn viên đã nỗ lực giảm được 10kg chỉ sau 4 tháng sinh con. Dẫu vậy, Lê Phương vẫn giữ được vẻ xinh đẹp, rạng rỡ và không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên và liên tục hỏi cô về bí quyết giảm cân. Bên cạnh đó, vẻ ngoài đáng yêu của con gái Lê Phương cũng được khán giả khen ngợi không ngớt: “Ơ kìa em Bông xinh tươi như hoa”, “Hai mẹ con xinh quá”, “Quá đã rồi chị yêu, tiếp tục cố gắng lấy lại vóc dáng đẹp nè”, “Dù mập hay ốm thì mặt vẫn xinh à”, “Chị ơi, bí quyết giảm cân là gì vậy ạ?”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn khuyên bà xã Trung Kiên nên chú trọng giữ gìn sức khỏe và không nên quá nôn nóng trong việc giảm cân.

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Thường xuyên nhận về những lời chê bai nhan sắc vì tăng cân sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương đã chính thức lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân.

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