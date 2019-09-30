Để mặt mộc đúng chất mẹ bỉm sữa mừng đầy tháng con gái, Lê Phương bị bạn thân ‘dìm hàng’ không thương tiếc

Trên trang cá nhân, Lê Phương vừa chia sẻ những hình ảnh trong tiệc đầy tháng của con gái đến người hâm mộ. Bữa tiệc có sự tham gia của gia đình hai bên và những người bạn thân của cô như: diễn viên Trung Dũng, diễn viên Ngân Khánh, ca sĩ Nam Cường...

Ngày 28/8 vừa qua là tròn 1 tháng bé Bông – con gái nữ diễn viên Lê Phương chào đời. Nhân dịp này, Lê Phương đã cùng gia đình và bạn bè thân thiết tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng dành cho "công chúa nhỏ".

Gia đình và bạn bè thân thiết của Lê Phương đều có mặt đông đủ trong ngày đầy tháng con gái nữ diễn viên - Ảnh: FB

Ngân Khánh, Nam Cường... đến mừng đầy tháng bé Bông - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, Lê Phương để lộ vóc dáng và khuôn mặt tròn trịa vì chưa kịp xuống cân sau khi sinh. Tuy nhiên, nữ diễn viên trông vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc trong bữa tiệc ấm cúng cùng những người thân yêu.

Nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc rạng rỡ - Ảnh: FB

Đặc biệt, bức ảnh gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc Lê Phương bị người bạn thân Ngân Khánh “dìm hàng”. Có thể thấy, cũng như bao bà mẹ bỉm sữa khác, Lê Phương trông khá xuề xòa khi cho con bú. Dẫu vậy, khoảnh khắc này lại khiến người hâm mộ thích thú và nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em.

Bức ảnh 'dìm hàng' được cô bạn thân Ngân Khánh chụp lại - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc đến con gái Lê Phương: “Chúc bé con mau ăn chóng lớn, chúc mẹ Phương mau phục hồi sức khỏe sau sinh nha”, “Lê Phương sinh xong nhìn dễ thương nhỉ. Chúc mừng con, hay ăn chóng lớn nhé”, “Chúc gia đình em luôn hạnh phúc”…