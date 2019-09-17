Lê Phương rưng rưng khi viết về con trai riêng, đề cập chuyện vẫn chưa đưa bé về sống chung sau nhiều năm

Hậu trường 17/09/2019 11:11

Dòng tâm sự xúc động của diễn viên Lê Phương viết về con trai đầu lòng Cà Pháo khiến nhiều người rưng rưng. Càng lớn, cậu bé sống và cư xử rất tình cảm.

Sau hơn nửa tháng "vượt cạn", hiện tại sức khỏe của diễn viên Lê Phương và con gái mới sinh đã ổn định. Cô đưa "tiểu công chúa" lên TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục tịnh dưỡng, mẹ ruột nữ diễn viên cũng đi cùng. Tuy nhiên, con trai Cà Pháo phải ở lại Trà Vinh với ông ngoại để đi học. Ngày xa con, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ không kiềm được cảm xúc.

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Lê Phương hạnh phúc bên hai con đáng yêu - Ảnh: FB

Lê Phương xúc động viết: "Ba mẹ phải lên lại Sài Gòn. Trước khi mẹ đi, anh cứ chạy theo: Mẹ ơi con thổi sáo cho mẹ nghe nha, mẹ quay lại đi, lên thành phố mẹ nhớ con thì mẹ lấy ra xem! Vậy là mẹ bấm điện thoại quay, anh lấy cây sáo ra tự biên tự diễn!

Chuyển hết đồ lên xe, sắp xếp cho bà ngoại yên vị với Bông ở ghế trước, tìm anh để tạm biệt mà không thấy đâu? Mẹ mở cửa sau bước lên thì thấy anh trốn trong đống mền gối!

Người mẹ nào cũng yêu thương con mình đứt ruột đứt tim! Đừng hỏi, đừng trách, đừng thắc mắc tại sao chưa đón con lên ở cùng. Hơn ai hết, trái tim làm cha làm mẹ sẽ khiến họ tự biết cách chăm lo cho những đứa con của mình được tốt nhất.

Kể về cậu con trai của mẹ thì nhiều lắm! Con là món quà vô giá mà ơn trên ban tặng mẹ. Trải qua bao thăng trầm, giờ yên bình mà ngắm Pháo - Bông. Mẹ chẳng mong gì hơn! Không mưu cầu một cuộc sống giàu sang, mà chỉ mong một cuộc đời thú vị!".

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Trung Kiên cũng hết lòng quan tâm, chăm sóc con trai riêng của vợ - Ảnh: FB

Dù đang tuổi tinh nghịch nhưng từ ngày lên chức anh, Cà Pháo rất hiểu chuyện, không ganh tỵ khi mẹ bên cạnh em nhiều hơn. Lê Phương tự hào khoe con trai sống tình cảm, biết yêu thương mẹ và em gái.

"Hai Pháo lớn rồi, rất nghịch, ồn ào và rất hay hỏi khá là 'mệt mỏi' với anh! Lần này về, mẹ còn yếu, không khỏe như mọi lần nên không chơi với anh hai được nhiều, lại bận chăm em nên đôi khi hay rầy, dặn dò phải cẩn thận mỗi khi gần em. Thích em, muốn ôm, muốn ẵm mà mẹ hay nhắc, anh chắc hụt hẫng lắm!

Thấy mẹ nằm với em, anh chạy lấy hộp sữa đem vào bắt mẹ uống: Mẹ uống sữa đi cho có chất! Con thấy mẹ mệt lắm đó! Thấy nhà mua gừng để ngâm rượu xoa bóp cho mẹ, anh giành làm. Ngồi giã hết một rổ gừng, xong mỏi lưng đi lụm cụm như ông già!

Anh hỏi sao nhà mình không gắn máy lạnh? Mẹ giải thích là ngay lối đi thì không thể lắp được, con muốn mát thì lên phòng ba mẹ ngủ, có hơi của mẹ sợ gì?

- Bộ mẹ muốn con khóc sao?

- Sao vậy?

- Thì có hơi của mẹ đó, nhớ mẹ là con khóc!", cô tâm sự.

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Cậu bé hì hục giã gừng cho mẹ mang lên thành phố bóp chân - Ảnh: FB
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Hình ảnh cậu bé thổi sáo cho mẹ nghe trước lúc cô lên Sài Gòn khiến dân mạng rưng rưng - Ảnh: FB
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Cát Tường, Trương Quỳnh Anh vô cùng xúc động vì câu chuyện của Lê Phương - Ảnh: FB

Sau 2 năm "về chung nhà", Lê Phương và Trung Kiên hân hoan chào đón con chung đầu tiên. Em bé ra đời đúng ngày sinh nhật mẹ, nặng 3,4kg và tên thân mật là Bông. Hiện nữ diễn viên vẫn đang trong thời gian ở cữ. Cô được chồng chăm sóc, tẩm bổ chu đáo.

Lê Phương nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cận mặt con gái lúc mới chào đời, ai xem xong cũng nói đúng 1 câu

Lê Phương nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cận mặt con gái lúc mới chào đời, ai xem xong cũng nói đúng 1 câu

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình “vượt cạn” của mình khiến ai nấy đều cảm động.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên Cà Pháo

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