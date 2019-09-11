Lê Phương nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cận mặt con gái lúc mới chào đời, ai xem xong cũng nói đúng 1 câu

Ngày 28/8, nữ diễn viên Lê Phương thành công hạ sinh con thứ 2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Được biết, bé gái nặng 3,4kg và được gọi bằng cái tên thân mật là Bông. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con Lê Phương đều rất tốt. Khoảng thời gian này, cô được ông xã Trung Kiên quan tâm và chăm sóc vô cùng chu đáo.

Lê Phương sinh con gái đúng ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Mới đây, Lê Phương đã đăng tải một đoạn clip ghi lại quá trình “vượt cạn” đầy chân thực của mình lên trang cá nhân. Theo đó, đoạn clip ghi lại hành trình từ khi Lê Phương nhập viện đến khi lên bàn mổ đẻ. Đặc biệt, khoảnh khắc bé Bông chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên và được da tiếp da với mẹ khiến ai nấy đều xúc động.