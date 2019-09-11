Lê Phương nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cận mặt con gái lúc mới chào đời, ai xem xong cũng nói đúng 1 câu

Hậu trường 11/09/2019 11:02

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình “vượt cạn” của mình khiến ai nấy đều cảm động.

Ngày 28/8, nữ diễn viên Lê Phương thành công hạ sinh con thứ 2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Được biết, bé gái nặng 3,4kg và được gọi bằng cái tên thân mật là Bông. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con Lê Phương đều rất tốt. Khoảng thời gian này, cô được ông xã Trung Kiên quan tâm và chăm sóc vô cùng chu đáo.

dien vien le phuong 1
Lê Phương sinh con gái đúng ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Mới đây, Lê Phương đã đăng tải một đoạn clip ghi lại quá trình “vượt cạn” đầy chân thực của mình lên trang cá nhân. Theo đó, đoạn clip ghi lại hành trình từ khi Lê Phương nhập viện đến khi lên bàn mổ đẻ. Đặc biệt, khoảnh khắc bé Bông chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên và được da tiếp da với mẹ khiến ai nấy đều xúc động.

dien vien le phuong 2
Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB
dien vien le phuong 3
Trước khi lên bàn mổ, Trung Kiên không ngừng cổ vũ cho bà xã - Ảnh cắt từ clip
dien vien le phuong 4
Khoảnh khắc cận mặt bé Bông khi chào đời - Ảnh cắt từ clip
dien vien le phuong 5
Bé được da tiếp da với mẹ sau sinh - Ảnh cắt từ clip

Trong bài chia sẻ của mình, nữ diễn viên nhắn nhủ đến con gái: “Bông ơi, đợi một mai khi Con xem được những khoảnh khắc ý nghĩa này, Con sẽ biết ngày Con ra đời, Con đã được chào đón rất nồng nhiệt bởi những người yêu thương Con nhất! Hãy lớn lên thật hạnh phúc và khỏe mạnh Con nhé! Yêu Con rất nhiều!”.

dien vien le phuong 6
Ông xã Lê Phương rất biết cách chăm con - Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút sự chú ý của nhiều người và có hơn 10 nghìn lượt yêu thích. Qua đoạn clip được chia sẻ, người hâm mộ lần đầu được thấy rõ gương mặt của con gái Lê Phương. Trong phần bình luận, hầu hết cư dân mạng đều để lại bình luận: “Bé Bông giống y chang ba Kiên”.

dien vien le phuong 7

Bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự xúc động khi xem clip của Lê Phương - Ảnh: FB

Cuối cùng, Lê Phương hứa hẹn với người hâm mộ: “Hiện tại nàng ấy đã có nhiều thay đổi ùi nha! Bí mật sẽ sớm bật mí, nha!”.

Gần 2 tuần sau sinh, Lê Phương tiết lộ từng khóc ướt gối, stress cực độ vì điều này

Gần 2 tuần sau sinh, Lê Phương tiết lộ từng khóc ướt gối, stress cực độ vì điều này

Giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, diễn viên Lê Phương vô cùng lo lắng khi gặp tình trạng không đủ sữa cho con bú khi chào đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên con gái Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026