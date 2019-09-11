Lê Phương nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cận mặt con gái lúc mới chào đời, ai xem xong cũng nói đúng 1 câu

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình “vượt cạn” của mình khiến ai nấy đều cảm động.
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Ngày 28/8, nữ diễn viên Lê Phương thành công hạ sinh con thứ 2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Được biết, bé gái nặng 3,4kg và được gọi bằng cái tên thân mật là Bông. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con Lê Phương đều rất tốt. Khoảng thời gian này, cô được ông xã Trung Kiên quan tâm và chăm sóc vô cùng chu đáo.
Mới đây, Lê Phương đã đăng tải một đoạn clip ghi lại quá trình “vượt cạn” đầy chân thực của mình lên trang cá nhân. Theo đó, đoạn clip ghi lại hành trình từ khi Lê Phương nhập viện đến khi lên bàn mổ đẻ. Đặc biệt, khoảnh khắc bé Bông chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên và được da tiếp da với mẹ khiến ai nấy đều xúc động.
Trong bài chia sẻ của mình, nữ diễn viên nhắn nhủ đến con gái: “Bông ơi, đợi một mai khi Con xem được những khoảnh khắc ý nghĩa này, Con sẽ biết ngày Con ra đời, Con đã được chào đón rất nồng nhiệt bởi những người yêu thương Con nhất! Hãy lớn lên thật hạnh phúc và khỏe mạnh Con nhé! Yêu Con rất nhiều!”.
Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút sự chú ý của nhiều người và có hơn 10 nghìn lượt yêu thích. Qua đoạn clip được chia sẻ, người hâm mộ lần đầu được thấy rõ gương mặt của con gái Lê Phương. Trong phần bình luận, hầu hết cư dân mạng đều để lại bình luận: “Bé Bông giống y chang ba Kiên”.
Cuối cùng, Lê Phương hứa hẹn với người hâm mộ: “Hiện tại nàng ấy đã có nhiều thay đổi ùi nha! Bí mật sẽ sớm bật mí, nha!”.