Vừa sinh con với chồng trẻ, Lê Phương ngậm ngùi vì không làm được điều này cho con trai riêng

Do mới sinh con gái được ít ngày sức khỏe còn yếu, diễn viên Lê Phương tiếc nuối vì không thể về Trà Vinh đưa con trai Cà Pháo đi khai giảng.

Cuối tháng 8 vừa qua, diễn viên Lê Phương nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ khi hạ sinh con gái khỏe mạnh. Cũng vì mới "vượt cạn" được ít ngày nên cô đành lỗi hẹn với con trai Cà Pháo. Nữ diễn viên thương quý tử đầu lòng bởi không được ba mẹ đưa đến lớp trong ngày khai giảng năm học mới.

Lê Phương khoe ảnh con trai Cà Pháo đi khai giảng năm học mới. Cậu bé được khen điển trai và cao lớn hơn các bạn cùng lứa - Ảnh: FB

Lê Phương tâm sự: "Hôm nay mẹ chăm em, một mình Quân đến lớp... với ông ngoại!! Thấy con vui vẻ năng nổ tham gia các hoạt động của lễ khai trường, mẹ lại càng thương! Chỉ đặc biệt năm nay ba mẹ không có mặt cùng con chào đón năm học mới, mình hẹn tất cả những năm sau sẽ trọn vẹn hơn, anh hai nhé! Chúc con trai của ba mẹ luôn vui và học tốt, thầy cô và bạn bè luôn yêu thương và giúp đỡ con!

Sinh nhật Cà Pháo 2/9 nghỉ, vừa vào học đã được cô và các bạn chúc mừng tại lớp, thật ấm áp, văn minh!".

Dòng tâm sự của Lê Phương khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc đến Cà Pháo sẽ chăm ngoan, học giỏi.

Nữ diễn viên xúc động khi đọc tờ giấy Cà Pháo viết ước mơ - Ảnh: FB

Trước đó, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ đã tổ chức sinh nhật cho con trai một cách ấm áp nhân dịp cậu bé lên thăm mẹ và em gái vừa chào đời.

Cà Pháo lên TP. Hồ Chí Minh vào dịp lễ vừa qua và được cả nhà tổ chức sinh nhật - Ảnh: FB

Cậu bé là con trai riêng của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan sau cuộc hôn nhân đầy ồn ào - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng dù chỉ mới 7 tuổi nhưng con trai Lê Phương trông rất cao lớn, chững chạc và ra dáng anh cả.

Nằm nhà ở cữ, Lê Phương làm thơ mừng sinh nhật con trai Cà Pháo cực đáng yêu Không tổ chức rình rang, diễn viên Lê Phương mừng sinh nhật con trai Cà Pháo đơn giản, ấm áp tại nhà. Cô còn trổ tài làm thơ tặng quý tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-sinh-con-voi-chong-tre-le-phuong-ngam-ngui-vi-khong-lam-duoc-dieu-nay-cho-con-trai-rieng-336955.html