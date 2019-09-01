Lê Phương nghẹn ngào khoe ảnh con trai Cà Pháo lần đầu vào thăm em gái cực đáng yêu

Hậu trường 01/09/2019 15:40

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương đăng tải hình ảnh con trai Cà Pháo đang chăm chú ngắm nhìn em gái khiến ai nấy đều thích thú.

Ngày 28/8 vừa qua, gia đình nữ diễn viên Lê Phương vui mừng chào đón con thứ 2 chào đời. Được biết, bé gái nặng 3,4kg và được gọi bằng cái tên thân mật là Bông. Trên trang cá nhân, Lê Phương không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ tin vui đến mọi người: “Bông đến bên mẹ đúng vào ngày sinh nhật! Trộm vía... Mẹ tròn con dài!”. Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên.

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Lê Phương sinh con gái đúng ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Vài ngày sau sinh, sức khỏe của Lê Phương đã dần ổn định, còn em bé thì phát triển rất tốt. Khoảng thời gian này, ông xã Lê Phương dù bận rộn với công việc nhưng luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc cho hai mẹ con.

Mới đây, Lê Phương hạnh phúc đăng tải hình ảnh con trai Cà Pháo vào thăm em gái lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ:

“Bông ơi, Anh Hai nè! Anh lên thăm em nè! Anh có bài thơ tặng em nè!

Bông ơi em hiền như mơ

Anh yêu em lắm hôm nào đến thăm!

Em hiền như Mẹ trong mơ

Anh yêu em lắm em yêu của Anh!”.

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Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Khoảnh khắc Cà Pháo say mê ngắm nhìn em gái đầy trìu mến khiến Lê Phương vô cùng xúc động. Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ không ngừng khen ngợi Cà Pháo rất ra dáng anh hai dù còn nhỏ tuổi.

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Từ khóa:   Lê Phương

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