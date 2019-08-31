Lê Phương 'tan chảy' nhìn cảnh chồng trẻ vừa bế con mới sinh, vừa lo kiếm tiền mua tã sữa

Hậu trường 31/08/2019 15:20

Từ khi mang thai đến lúc sinh con, diễn viên Lê Phương khiến nhiều chị em "phát hờn" vì được chồng trẻ yêu chiều hết nấc, chăm lo từ chuyện nhỏ nhất.

Chiều 28/8, diễn viên Lê Phương hạnh phúc thông báo vừa hạ sinh con thứ 2 khỏe mạnh. Niềm vui nhân đôi với mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ khi "công chúa nhỏ" chào đời đúng ngày sinh nhật của mẹ. Được biết, Lê Phương sinh con gái nặng 3,4kg, tên được gọi thân mật ở nhà là Bông.

Ngay khi biết tin, bà mẹ bỉm sữa nhận được rất nhiều sự quan tâm, chúc mừng của khán giả gần xa. Hiện tại, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định, em bé cũng phát triển rất tốt.

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Lê Phương rạng rỡ sau khi vượt cạn, cô hạnh phúc khi ông xã luôn bên cạnh - Ảnh: FB
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Hình ảnh đầu tiên của em bé cũng được vợ chồng nghệ sĩ tiết lộ - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương tiếp tục chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với người hâm mộ. Cô xúc động đăng tải khoảnh khắc ông xã Trung Kiên vừa bế con mới sinh vừa luyện hát để chuẩn bị đi "kiếm cơm": "Ông bố bỉm sữa vừa ôm con vừa ôn bài, lát tối đi kiếm sữa cho em Bông".

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Lê Phương khoe ảnh chồng bế con gái khéo léo trong bệnh viện - Ảnh: FB

Dù bận rộn với công việc nhưng ông bố trẻ vẫn không quên nhiệm vụ chăm con phụ vợ. Dưới bài viết, mọi người để lại bình luận khen ngợi ca sĩ Trung Kiên.

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Khoảnh khắc xúc động ca sĩ Trung Kiên bên con gái mới sinh thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, khi nhận được hàng ngàn bình luận quan tâm, chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ, Lê Phương gửi lời tri ân.

"Phương và Kiên xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị em, bạn bè gần xa, những khán giả yêu thương đã luôn đồng hành quan tâm, thăm hỏi và chúc mừng gia đình. Vì lý do sức khỏe nên Phương không thể trả lời từng cô chú, anh chị em và các bạn, mong mọi người thông cảm cho qua nhé.

Hiện tại, mẹ Phương và em Bông vui khỏe, cả nhà mình yên tâm nhé. Lúc nào có thể Phương sẽ cập nhật, chia sẻ thông tin với nhà mình. Chúc mọi người cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lành", cô viết.

Lê Phương sinh con thứ 2 vào đúng ngày sinh nhật, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Lê Phương sinh con thứ 2 vào đúng ngày sinh nhật, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Diễn viên Lê Phương nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ khi báo tin vui đã hạ sinh con gái vào đúng ngày sinh nhật.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên

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