Bà bầu Lê Phương mất ngủ vì chồng trẻ làm điều này lúc nửa đêm

Hậu trường 27/08/2019 11:20

Suốt thai kỳ, diễn viên Lê Phương luôn được ông xã Trung Kiên quan tâm chăm sóc. Mới đây, anh còn làm vợ bất ngờ trong ngày sinh nhật.

Cách đây ít phút, diễn viên Lê Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi khoe món quà sinh nhật bất ngờ của ông xã Trung Kiên. Trên trang Facebook cá nhân, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ khoe món quà được tự tay chồng gói cẩn thận kèm dòng chữ đầy yêu thương: "Anh yêu vợ nhiều lắm".

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Lê Phương khoe món quà bất ngờ của chồng khiến cô mất ngủ - Ảnh: FB
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Lời nhắn ngọt ngào Trung Kiên viết cho vợ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Lê Phương bất ngờ khi nhận quà của chồng giữa đêm: "Nằm nói chuyện với nhau tới nửa đêm, bầu lim dim... Trở mình, mơ màng đưa tay kéo gối thì đụng phải vật gì đó?! Bật dậy mở đèn, xoay qua thấy anh cười tủm tỉm rồi ‘Chúc mừng sinh nhật vợ yêu’! Bầu lại mất ngủ!!

Ps: Bên trong là gì, cho bầu giữ riêng nhen! Chỉ biết, lại là một món quà tự tay anh làm, kể cả hộp giấy...".

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Lê Phương đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất sau khi tái hôn - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô nàng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa ngưỡng mộ. Mọi người chúc mừng hạnh phúc của Lê Phương vì tìm được người chồng tốt sau biến cố hôn nhân.

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Dân mạng khen ngợi nam ca sĩ vì khéo tay, cưng chiều vợ bầu - Ảnh: FB
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Mang thai tháng cuối bụng tròn xoe, nữ diễn viên được khen ngợi hết lời vì nhan sắc rạng rỡ - Ảnh: FB
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Xúc động hình ảnh Trung Kiên tận tâm dạy con trai riêng của vợ học bài - Ảnh: FB

Vượt qua nhiều rào cản, Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào năm 2017. Sau 2 năm "về chung nhà", cuộc sống của cặp đôi ngày càng viên mãn, sắp tới sẽ chào đón con chung đầu tiên ra đời. Không chỉ thương yêu, chăm sóc bà xã hết lòng, nam ca sĩ còn tận tình quan tâm Cà Pháo như ruột thịt.

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Nữ diễn viên cho biết do tăng cân nhiều, cô đi lại khó khăn, nặng nề. Tuy nhiên, tinh thần cô thoải mái và hạnh phúc.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên

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