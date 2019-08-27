Bà bầu Lê Phương mất ngủ vì chồng trẻ làm điều này lúc nửa đêm

Cách đây ít phút, diễn viên Lê Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi khoe món quà sinh nhật bất ngờ của ông xã Trung Kiên. Trên trang Facebook cá nhân, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ khoe món quà được tự tay chồng gói cẩn thận kèm dòng chữ đầy yêu thương: "Anh yêu vợ nhiều lắm".

Lê Phương khoe món quà bất ngờ của chồng khiến cô mất ngủ - Ảnh: FB

Lời nhắn ngọt ngào Trung Kiên viết cho vợ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Lê Phương bất ngờ khi nhận quà của chồng giữa đêm: "Nằm nói chuyện với nhau tới nửa đêm, bầu lim dim... Trở mình, mơ màng đưa tay kéo gối thì đụng phải vật gì đó?! Bật dậy mở đèn, xoay qua thấy anh cười tủm tỉm rồi ‘Chúc mừng sinh nhật vợ yêu’! Bầu lại mất ngủ!!