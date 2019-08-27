Bà bầu Lê Phương mất ngủ vì chồng trẻ làm điều này lúc nửa đêm

Suốt thai kỳ, diễn viên Lê Phương luôn được ông xã Trung Kiên quan tâm chăm sóc. Mới đây, anh còn làm vợ bất ngờ trong ngày sinh nhật.
- Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu'
- Được chồng cưng chiều hết mực, bà bầu Lê Phương vẫn khóc ròng 'cầu cứu' dân mạng
Cách đây ít phút, diễn viên Lê Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi khoe món quà sinh nhật bất ngờ của ông xã Trung Kiên. Trên trang Facebook cá nhân, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ khoe món quà được tự tay chồng gói cẩn thận kèm dòng chữ đầy yêu thương: "Anh yêu vợ nhiều lắm".
Lê Phương bất ngờ khi nhận quà của chồng giữa đêm: "Nằm nói chuyện với nhau tới nửa đêm, bầu lim dim... Trở mình, mơ màng đưa tay kéo gối thì đụng phải vật gì đó?! Bật dậy mở đèn, xoay qua thấy anh cười tủm tỉm rồi ‘Chúc mừng sinh nhật vợ yêu’! Bầu lại mất ngủ!!
Ps: Bên trong là gì, cho bầu giữ riêng nhen! Chỉ biết, lại là một món quà tự tay anh làm, kể cả hộp giấy...".
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô nàng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa ngưỡng mộ. Mọi người chúc mừng hạnh phúc của Lê Phương vì tìm được người chồng tốt sau biến cố hôn nhân.
Vượt qua nhiều rào cản, Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào năm 2017. Sau 2 năm "về chung nhà", cuộc sống của cặp đôi ngày càng viên mãn, sắp tới sẽ chào đón con chung đầu tiên ra đời. Không chỉ thương yêu, chăm sóc bà xã hết lòng, nam ca sĩ còn tận tình quan tâm Cà Pháo như ruột thịt.