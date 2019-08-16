Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu'

Hậu trường 16/08/2019 15:06

Sắp lên bàn đẻ, diễn viên Lê Phương tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Cô được khen hết lời bởi thần thái tươi trẻ.

Hiện diễn viên Lê Phương đang bước vào tháng cuối thai kỳ, bụng bầu lớn khiến mọi hoạt động của cô trở nên khó khăn. Dù vậy, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhờ sự chăm sóc tận tình của ông xã Trung Kiên.

Mới đây, cô vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân. Dù tăng cân, bụng to vượt mặt nhưng cô vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè và cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng ngời của mình. Có thể thấy rằng, diễn viên Lê Phương đang sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất khi mang thai con thứ 2.

Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu' - Ảnh 1
Vóc dáng thay đổi nhiều, nhưng Lê Phương vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ, xuýt xoa bởi gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp lúc bầu bì - Ảnh: FB

Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu' - Ảnh 2Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu' - Ảnh 3Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu' - Ảnh 4

Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu' - Ảnh 5
Một số fan khen ngợi: 'Bầu mà cũng đẹp hết nấc nữa, chắc phải bầu hoài'; 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu'... - Ảnh: FB

Chân dài Trà Vinh từng trải qua đoạn tình duyên nhiều nước mắt với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Vượt qua quá khứ, cuộc sống của Lê Phương bước sang trang mới khi kết hôn lần hai với chồng trẻ. Không để tâm chuyện vợ lớn hơn nhiều tuổi và có con riêng, Trung Kiên cưng chiều bà xã như trứng mỏng. Ngoài ra, anh còn hết lòng yêu thương, chăm sóc bé Cà Pháo như con ruột.

Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu' - Ảnh 6
Khoảnh khắc đời thường của Lê Phương bên chồng và con trai Cà Pháo - Ảnh: FB

Mọi người gửi rất nhiều lời chúc hạnh phúc đến nữ diễn viên, mong cô "mẹ tròn con vuông" và ngày càng hạnh phúc viên mãn.

Được chồng cưng chiều hết mực, bà bầu Lê Phương vẫn khóc ròng 'cầu cứu' dân mạng

Được chồng cưng chiều hết mực, bà bầu Lê Phương vẫn khóc ròng 'cầu cứu' dân mạng

Bước vào tháng cuối thai kỳ, diễn viên Lê Phương rất cẩn thận trong mọi việc để bảo vệ con gái chào đời an toàn, khỏe mạnh nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Quách Ngọc Ngoan Trung Kiên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026