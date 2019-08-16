Khoe bụng bầu to tướng, Lê Phương khiến chị em tấm tắc khen ngợi: 'Phụ nữ hấp dẫn lúc mang bầu'

Hiện diễn viên Lê Phương đang bước vào tháng cuối thai kỳ, bụng bầu lớn khiến mọi hoạt động của cô trở nên khó khăn. Dù vậy, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhờ sự chăm sóc tận tình của ông xã Trung Kiên.

Mới đây, cô vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân. Dù tăng cân, bụng to vượt mặt nhưng cô vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè và cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng ngời của mình. Có thể thấy rằng, diễn viên Lê Phương đang sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất khi mang thai con thứ 2.