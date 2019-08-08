Sắp sinh con cho chồng trẻ, Lê Phương nói thật về cuộc sống hôn nhân và ước nguyện điều này

Nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới với ông xã Trung Kiên, diễn viên Lê Phương viết dòng tâm sự xúc động, đậm chất ngôn tình gửi đến chồng trẻ.
- Sắp sinh, Lê Phương lộ mặt tròn xoe, thân hình to gấp đôi vẫn tự tin đọ sắc với Ngân Khánh
- Từng bị mẹ chồng ghét vì có con riêng, giờ đây Lê Phương được bà đối đãi thế này khi sắp sinh
Tròn 2 năm sau ngày "về chung nhà" với ca sĩ Trung Kiên, diễn viên Lê Phương xúc động gửi đến ông xã dòng trạng thái ngọt ngào. Mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ thú nhận Trung Kiên không đẹp trai hay giàu có nhưng tình yêu của anh đủ lớn để làm cô hạnh phúc. Lê Phương viết: "8/8/2019, tròn 2 năm cưới! Anh không giàu có như đại gia, không đẹp trai như tài tử. Nhưng tình yêu của anh đủ để em có thể mỉm cười khi nhìn về quá khứ".
Trong ngày đặc biệt này, mỹ nhân gốc Trà Vinh mơ về một tương lai tươi sáng bên chồng trẻ: "2016 - 2019... Hiện tại và tương lai, đường dài nhiều cám dỗ và thử thách. Chỉ mong cuối đời, mình vẫn nắm chặt tay nhau!".
Kèm theo đó, cô còn chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm từ khi mới kết hôn với chồng trẻ. Dòng tâm sự xúc động của Lê Phương nhận về rất nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ. Mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.
Chuyện tình cảm của Lê Phương và Trung Kiên từng làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Cô từng bị mẹ chồng ghét vì lớn tuổi, đã có một đời chồng và con riêng. Thế nhưng vượt qua tất cả, hiện nữ diễn viên đang sống hạnh phúc bên chồng con. Sắp tới, cặp đôi sẽ chào đón đứa con chung đầu tiên. Suốt thời gian bầu bí, cô được chồng trẻ yêu thương, cưng chiều hết mực. Hiện Lê Phương đã tạm ngưng tất cả các hoạt động để tập trung dưỡng thai.