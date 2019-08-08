Sắp sinh con cho chồng trẻ, Lê Phương nói thật về cuộc sống hôn nhân và ước nguyện điều này

Tròn 2 năm sau ngày "về chung nhà" với ca sĩ Trung Kiên, diễn viên Lê Phương xúc động gửi đến ông xã dòng trạng thái ngọt ngào. Mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ thú nhận Trung Kiên không đẹp trai hay giàu có nhưng tình yêu của anh đủ lớn để làm cô hạnh phúc. Lê Phương viết: "8/8/2019, tròn 2 năm cưới! Anh không giàu có như đại gia, không đẹp trai như tài tử. Nhưng tình yêu của anh đủ để em có thể mỉm cười khi nhìn về quá khứ".

Diễn viên Lê Phương rất hài lòng với cuộc hôn nhân thứ 2 - Ảnh: FB

Không chỉ được ông xã cưng chiều, nữ diễn viên còn được bố mẹ chồng yêu thương - Ảnh: FB

Trong ngày đặc biệt này, mỹ nhân gốc Trà Vinh mơ về một tương lai tươi sáng bên chồng trẻ: "2016 - 2019... Hiện tại và tương lai, đường dài nhiều cám dỗ và thử thách. Chỉ mong cuối đời, mình vẫn nắm chặt tay nhau!".