Từng bị mẹ chồng ghét vì có con riêng, giờ đây Lê Phương được bà đối đãi thế này khi sắp sinh

Diễn viên Lê Phương hạnh phúc khoe được mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Bà tự tay nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng gửi vào cho con dâu.

Chuyện tình cảm của diễn viên Lê Phương và chồng kém tuổi Trung Kiên từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Thời điểm mới công khai tình cảm, Lê Phương nhận về nhiều thị phi từ dư luận bởi định kiến xã hội. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết, cô từng bị mẹ chồng phản đối, ghét bỏ vì là một phụ nữ lớn tuổi đã qua một lần đò và có con riêng. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn kiên trì và cuối cùng đã được gia đình chấp thuận.

Hiện Lê Phương đang mang thai ở tháng cuối, cô được chồng trẻ chăm sóc hết lòng - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo được ba mẹ Trung Kiên yêu thương như con cháu ruột thịt - Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Lê Phương vui mừng chia sẻ việc được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo khi mang thai. Sáng thức dậy, cô đã thấy ông xã Trung Kiên dọn ra nhiều món ăn bổ dưỡng do mẹ chồng tự tay làm gửi vào cho con dâu bồi dưỡng: "Vừa thức dậy, chồng đã dọn sẵn đặc sản Phan Rí là bánh hỏi và nước cá thần thánh của mẹ gửi vào, xong rồi dung dăng dung dẻ cafe. Bầu cứ thế mà vui".

Cô giữ được tâm trạng thoải mái, nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ suốt thai kỳ - Ảnh: FBNV

Lê Phương khoe món ăn do mẹ chồng nấu - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, mọi người gửi lời chúc mừng hạnh phúc hiện tại của Lê Phương. Có thể thấy sau 2 năm làm dâu, Lê Phương rất được lòng gia đình chồng. Cách đây ít ngày, cô vừa khoe loạt ảnh cùng Trung Kiên và con riêng về thăm bố mẹ chồng trước khi sinh nở.

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