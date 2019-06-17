Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt'

Hậu trường 17/06/2019 15:53

Đây không phải là lần đầu tiên diễn viên Lê Phương bị "ném đá" vì khoe cuộc sống hạnh phúc trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lê Phương tự hào khoe hình ảnh Trung Kiên tận tình chăm sóc bé Cà Pháo kèm chú thích: "Cái ràng buộc Con và Cha không phải là dòng máu mà chính là tình yêu vĩ đại của Cha theo Con suốt cuộc đời!". Câu nói này được nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ trích ra từ bài viết nói lên tình cảm chân thành của những nam nghệ sĩ thương con riêng của vợ như ruột thịt. Đây cũng là cách cô gửi lời trân trọng đến ông xã Trung Kiên trong Ngày của cha.

Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt' - Ảnh 1
Lê Phương gửi đến chồng những lời xúc động nhân Ngày của cha - Ảnh: FBNV

Thế nhưng dưới phần bình luận, cô lại bị một vài anti-fan chỉ trích, mỉa mai. Cụ thể, một dân mạng dùng từ ngữ nặng nề để lên án: "Thật sự em này hình như lúc này nghiện khoe khoang cuộc sống riêng quá... Mới chỉ vài năm thôi mà chưa đi hết con đường sao biết trước được những gì đang chờ phía trước, khoe cho lắm vô rồi khi có chuyện lúc đó mới đẹp mặt hơn. Sau Quách Ngọc Ngoan cũng từng khoe hạnh phúc này kia với người khác rồi... còn chưa chịu rút ra bài học cho mình. Là nghệ sĩ mình càng phải tinh tế và cẩn trọng hơn với dư luận ngoài kia".

Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt' - Ảnh 2
Bình luận kém duyên của dân mạng - Ảnh: FBNV

Nhận về những lời kém duyên từ dư luận, Lê Phương lập tức phản pháo: "Dòng trích dẫn và hình ảnh đều từ bài báo, mình thích bài viết bởi sự tử tế thì share về cho cả nhà xem! Tiếp cận với những điều tốt đẹp sẽ khiến cuộc đời nhẹ nhàng tươi sáng hơn... Còn miệng mở ra cứ quăng toàn rơm rác thì cuộc đời cũng chỉ quanh quẩn với đống rác đống rơm, vậy thôi!".

Bên cạnh đó, bà xã Trung Kiên còn tuyên bố sẽ xóa hết các bình luận "rơm rác" này.

Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt' - Ảnh 3
Lê Phương tức giận đáp trả - Ảnh: FBNV
Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt' - Ảnh 4
Mọi người khuyên cô bỏ qua những chuyện không vui vì sức khỏe em bé trong bụng - Ảnh: FBNV
Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt' - Ảnh 5
Hình ảnh Trung Kiên chu đáo lo cho bé Cà Pháo được nhiều người khen ngợi - Ảnh: FBNV
Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt' - Ảnh 6
Được chồng yêu thương, chiều chuộng, Lê Phương ngày càng xinh đẹp dù đang bầu bí - Ảnh: FBNV

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào năm 2017. Lúc mới công khai chuyện tình cảm, cặp đôi cũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận và gia đình hai bên. Tuy nhiên sau tất cả, đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết định tiến đến hôn nhân. Và sau 2 năm chung sống, mái ấm của cặp đôi ngày càng trọn vẹn. Sắp tới, Trung Kiên sẽ lên chức bố. Dù vậy anh vẫn rất quan tâm, thương yêu bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan.

Bầu vượt mặt, Lê Phương tranh thủ tận hưởng trước ngày sinh em bé cùng chồng con

Bầu vượt mặt, Lê Phương tranh thủ tận hưởng trước ngày sinh em bé cùng chồng con

Mới đây, Lê Phương tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh chồng con trong chuyến du lịch. Nữ diễn viên vẫn xinh đẹp và rạng rỡ khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.

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