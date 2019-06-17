Khoe chồng trẻ thương con riêng như ruột thịt, Lê Phương bị chỉ trích: 'Khoe cho lắm vô khi có chuyện mới đẹp mặt'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lê Phương tự hào khoe hình ảnh Trung Kiên tận tình chăm sóc bé Cà Pháo kèm chú thích: "Cái ràng buộc Con và Cha không phải là dòng máu mà chính là tình yêu vĩ đại của Cha theo Con suốt cuộc đời!". Câu nói này được nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ trích ra từ bài viết nói lên tình cảm chân thành của những nam nghệ sĩ thương con riêng của vợ như ruột thịt. Đây cũng là cách cô gửi lời trân trọng đến ông xã Trung Kiên trong Ngày của cha.

Lê Phương gửi đến chồng những lời xúc động nhân Ngày của cha - Ảnh: FBNV

Thế nhưng dưới phần bình luận, cô lại bị một vài anti-fan chỉ trích, mỉa mai. Cụ thể, một dân mạng dùng từ ngữ nặng nề để lên án: "Thật sự em này hình như lúc này nghiện khoe khoang cuộc sống riêng quá... Mới chỉ vài năm thôi mà chưa đi hết con đường sao biết trước được những gì đang chờ phía trước, khoe cho lắm vô rồi khi có chuyện lúc đó mới đẹp mặt hơn. Sau Quách Ngọc Ngoan cũng từng khoe hạnh phúc này kia với người khác rồi... còn chưa chịu rút ra bài học cho mình. Là nghệ sĩ mình càng phải tinh tế và cẩn trọng hơn với dư luận ngoài kia".