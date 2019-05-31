Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ

Diễn viên Lê Phương tiếc nuối khi nhớ đến quãng thời gian mang thai và sinh con đầu lòng vì đã không chăm sóc bản thân thật tốt.
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Chuyện hôn nhân “gãy gánh giữa đường” của diễn viên Lê Phương từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Trước khi đến với ca sĩ Trung Kiên, cô từng chịu không ít đắng cay khi kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp, Lê Phương xây dựng tổ ấm mới và gặt hái được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.
Dù đang hạnh phúc bên chồng trẻ, nhưng thi thoảng cô vẫn nhớ về những ngày tháng không vui trước đây. Vài giờ trước, chân dài Trà Vinh vừa đăng tải status kể lại thời kỳ mang thai và sinh bé Cà Pháo. Theo đó, vì có quá nhiều vấn đề nên cô không quan tâm nhiều đến bản thân khi mang bầu. Hậu quả là sau khi sinh xong, Lê Phương rất mặc cảm vì nhan sắc và ngoại hình của mình.
“Hồi mang bầu bé Cà Pháo, do là lần đầu tiên mang thai lại thêm lúc đó quá nhiều vấn đề nên Phương chỉ biết làm sao tốt nhất cho con là được mà quên luôn việc chăm sóc cho bản thân. Hậu quả là sinh xong da bị rạn và cứ nhăn nhăn, dù không nhiều và sau hơn năm bụng đã gọn hơn nhưng mỗi ngày soi gương thấy làn da không được mịn màng, trơn láng như trước khiến Phương khá mặc cảm về ngoại hình, nhất là khi phải mặc những trang phục gợi cảm phục vụ cho vai diễn...”, Lê Phương tâm sự.
Rút kinh nghiệm lần trước, hiện tại Lê Phương vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp dù đang mang bầu ở những tháng cuối. Dù thân hình có thay đổi do tăng cân nhưng cô vẫn được khen ngợi hết lời vì làn da mịn màng, gương mặt rạng rỡ hồng hào. Đặc biệt, việc được ông xã chăm sóc tận tình cũng giúp tinh thần Lê Phương thoải mái rất nhiều.