Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ

Hậu trường 31/05/2019 16:21

Diễn viên Lê Phương tiếc nuối khi nhớ đến quãng thời gian mang thai và sinh con đầu lòng vì đã không chăm sóc bản thân thật tốt.

Chuyện hôn nhân “gãy gánh giữa đường” của diễn viên Lê Phương từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Trước khi đến với ca sĩ Trung Kiên, cô từng chịu không ít đắng cay khi kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp, Lê Phương xây dựng tổ ấm mới và gặt hái được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ - Ảnh 1
Trung Kiên không chỉ yêu thương vợ mà còn xem bé Cà Pháo như con ruột - Ảnh: FBNV

Dù đang hạnh phúc bên chồng trẻ, nhưng thi thoảng cô vẫn nhớ về những ngày tháng không vui trước đây. Vài giờ trước, chân dài Trà Vinh vừa đăng tải status kể lại thời kỳ mang thai và sinh bé Cà Pháo. Theo đó, vì có quá nhiều vấn đề nên cô không quan tâm nhiều đến bản thân khi mang bầu. Hậu quả là sau khi sinh xong, Lê Phương rất mặc cảm vì nhan sắc và ngoại hình của mình.

Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ - Ảnh 2
Nữ diễn viên được khen ngợi hết lời vì nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ khi sắp lên chức mẹ lần 2 - Ảnh: FBNV

“Hồi mang bầu bé Cà Pháo, do là lần đầu tiên mang thai lại thêm lúc đó quá nhiều vấn đề nên Phương chỉ biết làm sao tốt nhất cho con là được mà quên luôn việc chăm sóc cho bản thân. Hậu quả là sinh xong da bị rạn và cứ nhăn nhăn, dù không nhiều và sau hơn năm bụng đã gọn hơn nhưng mỗi ngày soi gương thấy làn da không được mịn màng, trơn láng như trước khiến Phương khá mặc cảm về ngoại hình, nhất là khi phải mặc những trang phục gợi cảm phục vụ cho vai diễn...”, Lê Phương tâm sự.

Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ - Ảnh 3
Lê Phương được chồng cưng như trứng mỏng khi mang bầu - Ảnh: FBNV

Rút kinh nghiệm lần trước, hiện tại Lê Phương vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp dù đang mang bầu ở những tháng cuối. Dù thân hình có thay đổi do tăng cân nhưng cô vẫn được khen ngợi hết lời vì làn da mịn màng, gương mặt rạng rỡ hồng hào. Đặc biệt, việc được ông xã chăm sóc tận tình cũng giúp tinh thần Lê Phương thoải mái rất nhiều.

Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc

Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc

Bước vào những tháng cuối thai kỳ, Lê Phương tạm ngưng hết mọi hoạt động trong làng giải trí để ở nhà dưỡng thai.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lê Phương Lê Phương Trung Kiên Quách Ngọc Ngoan

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 17 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026