Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ

Chuyện hôn nhân “gãy gánh giữa đường” của diễn viên Lê Phương từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Trước khi đến với ca sĩ Trung Kiên, cô từng chịu không ít đắng cay khi kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp, Lê Phương xây dựng tổ ấm mới và gặt hái được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Trung Kiên không chỉ yêu thương vợ mà còn xem bé Cà Pháo như con ruột - Ảnh: FBNV

Dù đang hạnh phúc bên chồng trẻ, nhưng thi thoảng cô vẫn nhớ về những ngày tháng không vui trước đây. Vài giờ trước, chân dài Trà Vinh vừa đăng tải status kể lại thời kỳ mang thai và sinh bé Cà Pháo. Theo đó, vì có quá nhiều vấn đề nên cô không quan tâm nhiều đến bản thân khi mang bầu. Hậu quả là sau khi sinh xong, Lê Phương rất mặc cảm vì nhan sắc và ngoại hình của mình.