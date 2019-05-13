Suốt thai kỳ, Lê Phương liên tục cập nhật hình ảnh và thông tin sức khỏe của mình đến công chúng. Tuy nhiên, việc này lại khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Sau những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình yêu và hôn nhân, diễn viên Lê Phương đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Đến với người chồng thứ hai kém 7 tuổi, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ được yêu thương và cưng chiều hết mực. Sau 2 năm kết hôn, cô đang mang thai và chuẩn bị đón nhóc tỳ đáng yêu ra đời. Hiện tại, Lê Phương đã tạm ngưng tất cả các hoạt động trong làng giải trí để dưỡng thai, đợi ngày sinh con an toàn. Thời gian rảnh rỗi, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ về kinh nghiệm bầu bì với chị em và cập nhật tình trạng sức khỏe của mình với người hâm mộ trên Facebook cá nhân.

Lê Phương đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời bên cạnh ông xã Trung Kiên - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, cô vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động viết cho các con: "Sau tất cả, quá khứ đã đưa Mẹ đến đây với các Con. Mẹ mong mình luôn sáng suốt trước những quyết định, để có thể lo cho hai con cuộc sống tốt đẹp nhất!". Kèm theo đó, cô còn khoe ảnh bụng bầu lớn khi bước vào những tháng cuối thai kỳ. Cô nhận được vô số lời ngợi khen vì nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lê Phương vẫn vô cùng xinh đẹp dù đang bầu bì - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận quan tâm, Lê Phương lại nhận về phản ứng kém duyên của một vài cư dân mạng. Thậm chí một anti-fan còn dùng lời lẽ xúc phạm: "Có tài nhưng cũng lắm tật! Đi khoe cái bụng ểnh để làm gì, làm như thế giới này có mình bà đẻ hay sao?". Ngay lập tức cô vào đáp trả gay gắt: “Tội nghiệp những người phụ nữ bên cạnh bạn!”. Khi bị một người khác mỉa mai: “Không còn gì để khoe nữa sao bạn”, Lê Phương cũng quyết không im lặng cho qua: “Nên dành thời gian lo cho con mình đi, đừng tạo nghiệp nữa!”. Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ bức xúc, thẳng thắn đáp trả khi bị chỉ trích - Ảnh: FBNV Rất nhiều cư dân mạng lên tiếng ủng hộ, bênh vực Lê Phương. Họ khuyên cô không nên vì những người không thích mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe.

Bị mỉa mai hết thời phải sang Mỹ bán hàng, Hoàng Anh bức xúc lên tiếng, Lê Phương phẫn nộ thay Tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ định cư cùng vợ con, diễn viên Hoàng Anh nhận về một số ý kiến trái chiều. Trước những bình luận kém duyên của cư dân mạng, ông bố trẻ bức xúc lên tiếng.

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