Tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ định cư cùng vợ con, diễn viên Hoàng Anh nhận về một số ý kiến trái chiều. Trước những bình luận kém duyên của cư dân mạng, ông bố trẻ bức xúc lên tiếng.

Diễn viên Hoàng Anh là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh tham gia vào nhiều bộ phim với các tuyến nhân vật đa dạng và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Thế nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ bất ngờ thông báo sang Mỹ định cư khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau khoảng 1 tháng thích ứng với môi trường mới, những ngày gần đây, Hoàng Anh chuyển sang bán hàng online. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, nam diễn viên nhận về nhiều lời mỉa mai, chỉ trích.

Rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ dưới bình luận chỉ trích Hoàng Anh - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, khi bị một dân mạng buông lời nặng nề, nam diễn viên bức xúc: "Ni buôn bán kinh doanh, Ni làm ăn lương thiện, cũng để lo cho gia đình. Ni không hại người, gạt người. Ni không bán thân, không bán thận, không bán nước, không bán rẻ lương tâm. Mà sao chỉ trích Ni dữ vậy?". Trước những bình luận tiêu cực, Hoàng Anh quyết không im lặng - Ảnh: FBNV Bất bình thay cho đồng nghiệp, rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng chỉ trích những kẻ khiếm nhã. Đồng thời, mọi người cũng vào động viên và an ủi Hoàng Anh.

Dưới bài viết, đông đảo đồng nghiệp như Lê Bê La, Leon Vũ, Lê Phương... lên tiếng bênh vực nam diễn viên - Ảnh: FBNV Lê Phương viết: “Dễ điên chưa?! Người ta nghèo chứ đâu có hèn mà nói người ta như vậy?! Lên mạng mà cứ gặp mấy người thích tạo nghiệp như này sao mà sống thọ được đây? Thôi kệ đi anh, mình là người có ăn học, có địa vị xã hội nên không thèm chấp!!”. “Không có gì đâu bạn... gia đình là trên hết nên đừng quan tâm đến những lời nói không hay. Tui quý bạn vì là người thực tế khổ thiệt ha!”, Minh Luân lên tiếng. Băng Di tức giận: “Chứ nhiều người không bán thời trang bán nước hoa mà bán thân xong lên báo tự cho mình là cốt cách cao sang thì sao nhỉ?”.

Con gái mới 2 tuổi, Hoàng Anh đã nêu tiêu chí kén rể cực chất, chuẩn 'ông bố Việt' Sau vài tuần sang Mỹ đoàn tụ gia đình, diễn viên Hoàng Anh chưa vội đi làm mà dành thời gian quan tâm, gần gũi với con gái cưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-het-thoi-phai-sang-my-ban-hang-hoang-anh-buc-xuc-len-tieng-le-phuong-phan-no-thay-324768.html