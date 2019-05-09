Con gái mới 2 tuổi, Hoàng Anh đã nêu tiêu chí kén rể cực chất, chuẩn 'ông bố Việt'

Sau vài tuần sang Mỹ đoàn tụ gia đình, diễn viên Hoàng Anh chưa vội đi làm mà dành thời gian quan tâm, gần gũi với con gái cưng.

Sang Mỹ định cư, Hoàng Anh đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất từ khi kết hôn, không còn cảnh vợ chồng "mỗi người một nơi". Hiện nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ vẫn chưa vội đi làm mà dành toàn bộ thời gian chăm sóc bà xã, vun vén tình cảm với con gái nhỏ. Hoàng Anh tận hưởng hạnh phúc bên vợ con tại xứ người - Ảnh: FBNV Mới đây, Hoàng Anh vừa chia sẻ loạt ảnh vui vẻ đi chơi cùng vợ con. Có thể thấy cuộc sống của nam diễn viên tại Mỹ vô cùng hạnh phúc và bình yên.

Khoảnh khắc bình yên của hai bố con nhận được sự quan tâm của mọi người - Ảnh: FBNV Kèm theo đó, ông bố trẻ còn đăng tải dòng trạng thái nhắn nhủ đến "tiểu công chúa" về nguồn gốc của mình: "Con nhìn xem, phía trước kìa, bầu trời kìa, là tương lai con kìa. Nhưng mai sau lớn lên con đừng quên gia đình ta là gia đình gốc Việt, máu Lạc Hồng luôn chảy xiết trong tim ta. Dân tộc ta là da vàng tóc đen (nhuộm không tính), nhà ta thường hay ăn mắm với khô". Đặc biệt, dù con gái chỉ mới 2 tuổi, nhưng ông bố nổi tiếng này đã vội đưa ra tiêu chí kén rể cực hài hước: "Rồi mốt đây con muốn lấy ai cũng được. Đen hay trắng gì cũng ba cũng chịu. Nhưng thằng rể phải biết nhậu rượu đế với ba. Nếu không ba ứ gả".

Nam diễn viên nở nụ cười rạng rỡ khi đưa con gái đi chơi - Ảnh: FBNV Con gái Hoàng Anh đáng yêu, lém lỉnh khi được gần ba. Anh dạy 'công chúa nhỏ' không quên nguồn cội của mình - Ảnh: FBNV Sau dòng chia sẻ có phần hài hước, người hâm mộ vô cùng xúc động bởi tình yêu mà nam diễn viên dành cho quê hương. Dù sống ở nơi đất khách nhưng Hoàng Anh muốn con gái luôn nhớ về nguồn cội của mình.

Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, diễn viên Hoàng Anh đã quyết định tạm ngưng hoạt động trong làng giải trí Việt để sang Mỹ định cư.

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