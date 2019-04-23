Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này

Hậu trường 23/04/2019 13:56

Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, diễn viên Hoàng Anh đã quyết định tạm ngưng hoạt động trong làng giải trí Việt để sang Mỹ định cư.

Mới đây, diễn viên Hoàng Anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư dù đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cách đây ít ngày, anh đã từ biệt gia đình và lên đường đoàn tụ vợ con.

Vừa đặt chân đến Mỹ, nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đã tổ chức sinh nhật cực ấm áp cho bà xã Quỳnh Như.

Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 1
Vừa đến Mỹ, Hoàng Anh đã tổ chức sinh nhật ngọt ngào cho bà xã - Ảnh: FBNV
Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 2
Đây là bữa tiệc vô cùng ý nghĩa đối với Quỳnh Như, vừa là tiệc sinh nhật vừa mừng ngày gia đình đoàn viên - Ảnh: FBNV
Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 3
Rất đông nghệ sĩ đã đến chung vui cùng vợ chồng nam diễn viên. Nghệ sĩ Bảo Quốc cũng có mặt - Ảnh: FBNV
Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 4
Hoàng Anh hào hứng khoe ảnh đưa con gái cưng đi chơi khi vừa qua Mỹ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Quỳnh Như - vợ Hoàng Anh vừa đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày gia đình đoàn viên kèm dòng trạng thái xúc động: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự ngày sinh nhật của mình. Một buổi tiệc thật nhiều niềm vui, trọn vẹn và đầy ý nghĩa đối với mình từ trước đến giờ. Yêu tất cả mọi người nhiều lắm. Sẽ mãi luôn nhớ những giây phút ý nghĩa này".

Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 5

Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 6
Khoảnh khắc nam diễn viên rưng rưng tạm biệt mẹ và chị gái tại sân bay ít ngày trước - Ảnh: FBNV

Hoàng Anh kết hôn với bà xã Việt kiều tên Quỳnh Như vào đầu năm 2017. Thời gian đầu "về chung nhà", cặp đôi chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Dù bị chê bai vì chênh lệch ngoại hình, nhưng cuộc sống hạnh phúc của cả hai hiện tại đã "đập tan" mọi tin đồn không hay. Sau 2 năm chung sống, vợ chồng Hoàng Anh - Quỳnh Như có với nhau một "tiểu công chúa" xinh xắn và đáng yêu.

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái

Diễn viên Hoàng Anh quyết định sang Mỹ sống cùng vợ con sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ.

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Từ khóa:   diễn viên Hoàng Anh

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