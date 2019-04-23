Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này

Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, diễn viên Hoàng Anh đã quyết định tạm ngưng hoạt động trong làng giải trí Việt để sang Mỹ định cư.
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Mới đây, diễn viên Hoàng Anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư dù đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cách đây ít ngày, anh đã từ biệt gia đình và lên đường đoàn tụ vợ con.
Vừa đặt chân đến Mỹ, nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đã tổ chức sinh nhật cực ấm áp cho bà xã Quỳnh Như.
Trên trang cá nhân, Quỳnh Như - vợ Hoàng Anh vừa đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày gia đình đoàn viên kèm dòng trạng thái xúc động: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự ngày sinh nhật của mình. Một buổi tiệc thật nhiều niềm vui, trọn vẹn và đầy ý nghĩa đối với mình từ trước đến giờ. Yêu tất cả mọi người nhiều lắm. Sẽ mãi luôn nhớ những giây phút ý nghĩa này".
Hoàng Anh kết hôn với bà xã Việt kiều tên Quỳnh Như vào đầu năm 2017. Thời gian đầu "về chung nhà", cặp đôi chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Dù bị chê bai vì chênh lệch ngoại hình, nhưng cuộc sống hạnh phúc của cả hai hiện tại đã "đập tan" mọi tin đồn không hay. Sau 2 năm chung sống, vợ chồng Hoàng Anh - Quỳnh Như có với nhau một "tiểu công chúa" xinh xắn và đáng yêu.