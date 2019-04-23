Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này

Mới đây, diễn viên Hoàng Anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư dù đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cách đây ít ngày, anh đã từ biệt gia đình và lên đường đoàn tụ vợ con.

Vừa đặt chân đến Mỹ, nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đã tổ chức sinh nhật cực ấm áp cho bà xã Quỳnh Như.