Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái

Trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Anh vừa chia sẻ hình ảnh ra sân bay đi Mỹ đoàn tụ cùng vợ con. Rất đông người thân đã đến tiễn anh sang nước ngoài định cư. Kèm theo đó, nam diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ còn đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng giây phút xa quê, xa người thân.

Diễn viên Hoàng Anh viết: “Cảm giác ngày càng xa nơi chôn nhau cắt rốn gắn liền hơn 30 năm. Đó gọi là quê hương, nơi đó còn có mẹ và chị. Để đến một nơi đất khách chọn làm quê hương thứ 2. Và ở nơi đó đang có vợ với con. Thời này còn phụ nữ... nào như này không? Đi sân bay mặc bà ba: xuất sắc dì Bảy ơi".