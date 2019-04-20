Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái

Hậu trường 20/04/2019 16:54

Diễn viên Hoàng Anh quyết định sang Mỹ sống cùng vợ con sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Anh vừa chia sẻ hình ảnh ra sân bay đi Mỹ đoàn tụ cùng vợ con. Rất đông người thân đã đến tiễn anh sang nước ngoài định cư. Kèm theo đó, nam diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ còn đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng giây phút xa quê, xa người thân.

Diễn viên Hoàng Anh viết: “Cảm giác ngày càng xa nơi chôn nhau cắt rốn gắn liền hơn 30 năm. Đó gọi là quê hương, nơi đó còn có mẹ và chị. Để đến một nơi đất khách chọn làm quê hương thứ 2. Và ở nơi đó đang có vợ với con. Thời này còn phụ nữ... nào như này không? Đi sân bay mặc bà ba: xuất sắc dì Bảy ơi".

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái - Ảnh 1
Hoàng Anh ngậm ngùi giây phút xa quê hương - Ảnh: FBNV

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái - Ảnh 2

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái - Ảnh 3
Nam diễn viên không cầm được nước mắt khi người thân đến tiễn tại sân bay - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nam diễn viên tài năng tạm ngưng hoạt động trong làng giải trí Việt lúc đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Bên cạnh đó, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi đến anh lời chúc tốt đẹp nhất.

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái - Ảnh 4

Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái - Ảnh 5
Bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc bình an đến Hoàng Anh - Ảnh: FBNV
Rời quê hương sang Mỹ đoàn tụ vợ con, Hoàng Anh nghẹn ngào khi bỏ lại mẹ già và chị gái - Ảnh 6
Trước đó anh cũng chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân: 'Chuyến đi này không giống như mọi lần, sẽ lâu lắm mới về lại' - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoàng Anh cũng làm tiệc chia tay bạn bè khi sắp sang Mỹ định cư. Anh cho biết vì không yên tâm sống xa vợ và con gái nên đã đưa ra quyết định này. Nam diễn viên không muốn để vợ chồng mãi sống cảnh “mỗi người một nơi” và con gái phải thiếu tình cảm của ba.

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Từ khóa:   diễn viên Hoàng Anh Hoàng Anh

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